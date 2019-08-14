«Сутки минимум». Геленджик, Новороссийск и Крымск снова остались без воды из-за аварии

На Троицком групповом водопроводе 14 августа снова произошла авария, из-за чего несколько городов остались без воды

Повреждение произошло в 14:00 на магистральном водоводе МВ-2 РЭУ в районе хутора Плавненского в Крымском районе. Из-за этого вновь прекратили подачу воды на Новороссийск, Геленджик, Крымск, а также поселки Гайдук и Верхнебаканский.

При этом утром 14 августа подачу воды в этом районе только возобновили после прошлой аварии, произошедшей на Троицком водопроводе 12 августа. Тогда в зону отключения попали Геленджик, Крымск и Новороссийск, за исключением прибрежной зоны Шесхарис, Балки, Стандарта, проспекта Ленина, улицы Суворовской и Набережной до Алексино. Днем 13 августа аварию устранили, и началось наполнение резервуаров, на что планировалось потратить еще шесть часов.

Работы по устранению новой аварии планируют закончить в течение 10 часов, после чего снова потребуется время на очистку и наполнение резервуаров.

«Диаметр повреждения 1 тыс. 220 мм. Планируем закончить работы в течение 10 часов, даже раньше. Уже сейчас закончили земляные работы и приступаем к сварочным», — рассказали порталу Юга.ру в пресс-службе ГУП КК «Кубаньводкомплекс».

МУП «Водоканал» Новороссийска будет давать холодную воду в следующих режимах:

14 августа во всех зонах водоснабжения, кроме № 1, 3, 24, 28 с 18:00 до 20:00.

в поселках Гайдук и Верхнебаканский с 18:00 до 20:00.

В дальнейшем подача воды продолжится по факту выхода Троицкого группового водопровода (ТГВ) на плановый режим.

«Поэтому во время вечерней подачи необходимо запастись водой. Подвоз воды населению будет осуществляться спецмашинами МУП "Водоканал", МБУ "Спецавтохозяйство" и дополнительной техникой», — сообщили в МУП «Водоканал».

Телефоны аварийно-диспетчерской службы: 30-98-60 и 30-98-61. Адресный план зон водоснабжения можно скачать на сайте МУП «Водоканала».

«Десять часов ремонт, опрессовка, промывка, запуск, потом резервуары в течение шести-восьми часов наполняются, регулируются. В общем, сутки минимум. При хорошем раскладе. Мы только начали выходить на режим, и снова авария. А толком не набрались. Утром воды у людей не будет. Дай Бог, вечером завтра подадим. Вообще, планируем задействовать девять автоцистерн спецавтохозяйства, 11 частников и три — водоканала. Надеюсь, присоединятся другие города», — рассказали порталу Юга.ру представители МУП «Водоканал».