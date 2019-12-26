Аварию на Троицком водопроводе устранили, но вода вернулась не во все дома. Объясняем, почему

Из-за аварии на Троицком водопроводе жители Новороссийска, Крымска и Геленджика на несколько дней остались без воды, 26 декабря она еще не вернулась в некоторые дома

За последнюю неделю на Троицком водопроводе произошло две аварии. Ночью 22 декабря случился прорыв трубы в районе хутора Новотроицкого в Крымском районе. Из-за этого без воды остались около 160 тыс. человек — жители Крымска, Новороссийска, Геленджика. Ремонт трубы завершили в середине следующего дня. Утром 24 декабря около хутора Плавни в Крымском районе произошла очередная авария. На ее ликвидацию ушло около суток. Водопровод починили утром 25 декабря. После этого провели промывку и дезинфекцию, включили насос для заполнения водой из артезианских скважин.

В пресс-службе ГУП КК «Кубаньводкомплекс» 25 декабря рассказали, что по плану вода должна к 18:00 подойти ко всем трем городам, но предупредили, что не могут давать сильное давление, так как трубы старые. Кроме того, должно было пройти время, прежде чем местные водоканалы запустят воду по городским системам. 26 декабря в «Кубаньводкомплексе» заверили, что работа Троицкого водопровода полностью восстановлена и вода идет без сбоев. Однако местные жители сообщали, что у них вода так и не проявилась. В администрациях городов объяснили, почему сразу после устранения аварии не удалось полноценно восстановить водоснабжение.

Новороссийск В пресс-службе администрации Новороссийска 26 декабря сообщили, что местный водоканал возобновил подачу воды населению. Мэр Новороссийска Игорь Дяченко написал в своем инстаграме о том, что до сих пор продолжается набор воды в резервуарный парк, поэтому днем давление на распределительных сетях будет снижено — вода будет идти, но слабым напором. Также проблемы с водой могут возникать на верхних этажах многоквартирных домов из-за того, что жильцы дома одновременно открыли краны. «Выход на штатный режим подачи воды планируется в течение ближайших нескольких дней», — сказал мэр. Тех, у кого в домах все еще нет воды, в администрации города просили заказывать подвоз по телефонам аварийно-диспетчерской службы «Водоканала» — 8 (8617) 30-98-60 и 8 (8617) 30-98-61 или «Безопасного города» — 8 (8617) 63-70-76 и 8 (8617) 63-71-12. Крымск

В пресс-службе администрации Крымского района опровергли слухи о новой аварии на Троицком водопроводе и заверили, что прорывов в городской системе водоснабжения также нет. В мэрии пояснили, что в некоторых домах вода отсутствует, потому что система сильно завоздушена. Мэр Крымска Сергей Лесь в своем инстаграме рассказал, что утром 26 декабря после завершения опрессовки и промывки труб магистрального водовода провели пробы воды: она соответствует ГОСТу и пригодна для питья. Он пояснил, что вода должна сперва заполнить водовод МВ-2, а затем она направится в дома. По плану, подачу воды в ближайшие к насосной станции дома должны начать в 18:00. Также мэр попросил жителей города периодически открывать краны и спускать воздух , чтобы уменьшить завоздушенность системы.