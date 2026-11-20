В правительстве рассказали о повреждениях и сроках ремонта Крымского моста

20 ноября «РИА Новости» сообщило, что на Крымском мосту после ударов беспилотников повреждены главная балка арочного пролета и сама арка. Об этом изданию заявил вице-премьер Марат Хуснуллин. Точные сроки ремонта станут известны, когда инженеры выдадут проектные решения. Он добавил, что специалисты нашли два варианта восстановления переправы. Проектировщики проведут расчеты по обоим.

Две атаки на Крымский мост: Рухнула ли арка, как теперь попасть на полуостров и каковы сроки восстановления

БПЛА атаковали Крымский мост в ночь на 16 ноября. Движение машин закрывали на весь день, поезда ходили по расписанию. Со стороны Краснодарского края на подъезде к мосту развернули два пункта обогрева — в районе Тамани и рядом с досмотровым комплексом. Второй раз переправа подверглась атаке в ночь на 17 ноября. Движение транспорта снова приостановили. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ), а власти пообещали восстановить объект. Утром 19 ноября переправу вновь закрыли из-за очередной атаки дронов. Движение по ней открыли только к вечеру.