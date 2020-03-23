Жителей Новороссийска попросили запастись водой из-за ремонта водовода

Дяченко 22 марта рассказал в своем инстаграме о вводе в эксплуатацию 18-километрового участка Троицкого группового водовода (ТГВ). По словам главы города, трубопровод изношен на 90% и поэтому требует немедленной замены.

Плановые работы планируют провести в течение двух дней, «чтобы не допустить ситуаций с отключением воды, возникших в городе в августе и декабре прошлого года». Напомним, в августе 2019 года на ТГВ за двое суток произошло две аварии, из-за чего без воды остались Геленджик, Новороссийск и Крымск. В декабре того же года снова случились две аварии. Жители этих же городов — в общей сложности 160 тыс. человек — остались без воды на пять суток.

Глава города отметил, что во время отключения от водоснабжения МУП «Водоканал» организует подвоз воды в автоцистернах. Жителям Новороссийска, которые не смогут по состоянию здоровья или иным причинам набрать воду во время подвоза, посоветовали обратиться в администарцию. Им помогут волонтеры.

По словам Дяченко, введение в эксплуатацию нового участка водовода даст возможность увеличить подачу воды от ТГВ на 7-8 тыс. кубов в сутки.

Заказать подвоз воды автоцистерной можно через диспетчерскую службу МУП «Водоканал» по телефонам 8 (861) 730-98-60 и 8 (861) 730-98-61.