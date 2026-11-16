В Краснодаре закрасили известный мурал Георгия Куринова, посвященный природе

Краснодарский край

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  • © Скриншоты из ролика из соцсетей Георгия Куринова
    © Скриншоты из ролика из соцсетей Георгия Куринова

В Краснодаре на улице Дзержинского закрасили уличную картину «Весна»

15 ноября краснодарский художник Георгий Куринов на своей странице в Instagram* сообщил, что его работу «Весна» — мурал на стене дома на улице Дзержинского, 99 — закрасили. Работа была посвящена «разговору» с краснодарцами об окружающем мире и его обитателях.

Известно, что мурал закрасили в связи с проведением капитального ремонта дома. 

«Сегодня, в мой день рождения, судьба мне подарила такой подарок. Мурал «Весна» на кольце Дзержинского и Лузана растворился во времени», — рассказал Георгий. 

В Краснодаре появилось 10 муралов на стенах высоток:

Художник отметил, что расстроен по этому поводу. Он рассказал, что мурал был создан за донаты от местных жителей восемь лет назад. Георгий подчеркнул, что в наши дни мурал был особенно важным:

«Тема актуальна сейчас, когда «под шумок» леса вырубаются сотнями гектаров, упраздняются заповедники, превращаясь в чьи-то дачи или отели — на все это закрывают глаза». 

Куринов добавил, что продолжит «бороться с серыми безликими стенами» и искать новые площадки для муралов. 

  • «Весна» © Фото Георгия Куринова, скриншот с сайта vk.com/goozeart
    «Весна» © Фото Георгия Куринова, скриншот с сайта vk.com/goozeart

Георгий Куринов — краснодарский художник и автор масштабных уличных картин, известный под псевдонимом GOOZE_ART. Он занимается стрит-артом и муралами — расписывает фасады зданий, стены и другие большие городские объекты. Куринов — участник российских и международных выставок, а также автор работ в других городах — Туапсе, Екатеринбурге, Берлине. 

В Краснодаре известна еще одна его работа на тему природы — мурал «Вернем Лео WWF» на улице Ставропольской, 184. Художник создал граффити в 11 этажей по заказу Всемирного фонда дикой природы (WWF) — в 2023 году организацию признали нежелательной в России.

Как писали Юга.ру, в 2024 году в Анапе появился мурал с Анной Ахматовой.

* — Минюст РФ признал корпорацию Meta экстремистской и запрещенной. Ей принадлежат соцсети Facebook, Instagram, Threads и мессенджер WhatsApp.

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В Краснодаре закрасили известный мурал Георгия Куринова, посвященный природе

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