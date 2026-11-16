В Краснодаре закрасили известный мурал Георгия Куринова, посвященный природе

15 ноября краснодарский художник Георгий Куринов на своей странице в Instagram* сообщил, что его работу «Весна» — мурал на стене дома на улице Дзержинского, 99 — закрасили. Работа была посвящена «разговору» с краснодарцами об окружающем мире и его обитателях.

Известно, что мурал закрасили в связи с проведением капитального ремонта дома.

«Сегодня, в мой день рождения, судьба мне подарила такой подарок. Мурал «Весна» на кольце Дзержинского и Лузана растворился во времени», — рассказал Георгий.