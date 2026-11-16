В Краснодаре закрасили известный мурал Георгия Куринова, посвященный природе
В Краснодаре на улице Дзержинского закрасили уличную картину «Весна»
15 ноября краснодарский художник Георгий Куринов на своей странице в Instagram* сообщил, что его работу «Весна» — мурал на стене дома на улице Дзержинского, 99 — закрасили. Работа была посвящена «разговору» с краснодарцами об окружающем мире и его обитателях.
Известно, что мурал закрасили в связи с проведением капитального ремонта дома.
«Сегодня, в мой день рождения, судьба мне подарила такой подарок. Мурал «Весна» на кольце Дзержинского и Лузана растворился во времени», — рассказал Георгий.
В Краснодаре появилось 10 муралов на стенах высоток:
Художник отметил, что расстроен по этому поводу. Он рассказал, что мурал был создан за донаты от местных жителей восемь лет назад. Георгий подчеркнул, что в наши дни мурал был особенно важным:
«Тема актуальна сейчас, когда «под шумок» леса вырубаются сотнями гектаров, упраздняются заповедники, превращаясь в чьи-то дачи или отели — на все это закрывают глаза».
Куринов добавил, что продолжит «бороться с серыми безликими стенами» и искать новые площадки для муралов.
Георгий Куринов — краснодарский художник и автор масштабных уличных картин, известный под псевдонимом GOOZE_ART. Он занимается стрит-артом и муралами — расписывает фасады зданий, стены и другие большие городские объекты. Куринов — участник российских и международных выставок, а также автор работ в других городах — Туапсе, Екатеринбурге, Берлине.
В Краснодаре известна еще одна его работа на тему природы — мурал «Вернем Лео WWF» на улице Ставропольской, 184. Художник создал граффити в 11 этажей по заказу Всемирного фонда дикой природы (WWF) — в 2023 году организацию признали нежелательной в России.
Как писали Юга.ру, в 2024 году в Анапе появился мурал с Анной Ахматовой.
* — Минюст РФ признал корпорацию Meta экстремистской и запрещенной. Ей принадлежат соцсети Facebook, Instagram, Threads и мессенджер WhatsApp.