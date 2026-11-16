В Краснодаре можно будет купить винтаж и одежду от местных стилистов

Экоцентр «Чистая среда» анонсировал на 22 ноября гаражную распродажу совместно с радиопрограммой «Варвара в Краснодаре». Посетителей ждут винтаж и одежда от местных стилистов, украшения, обмен вещами, благотворительный аукцион, лекторий, мастерская апсайклинга и розыгрыш подарков.

К распродаже можно присоединиться не только в качестве покупателя: организаторы принимают вещи для обмена и продажи. Подойдут женская, мужская и детская одежда в хорошем состоянии, обувь, аксессуары, растения и книги. Приносить их можно в «Чистую среду» на улице Одесской, 48в ежедневно с 12:00 до 20:00.

Гаражная распродажа пройдет 22 ноября с 12:00 до 18:00. Все вырученные средства направят на поддержку работы Экоцентра.