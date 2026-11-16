В день матча сборных России и Венесуэлы в Краснодаре усилят работу общественного транспорта

Пресс-служба мэрии Краснодара сообщила, что в день матча сборных России и Венесуэлы, 17 ноября, усилят работу общественного транспорта, чтобы болельщики могли быстрее добраться до стадиона «Ozon Арена» и уехать обратно.



С 17:00 сократятся интервалы движения сразу на нескольких направлениях — чаще начнут ходить автобусы № 45, 46, 48, 51, 58 и 78.

Читайте также: В Краснодаре на диагностику и ремонт троллейбусов готовы потратить 9 млн рублей

Помимо этого, увеличится количество трамваев на линиях № 1, 2, 3 и 20. В администрации напомнили автомобилистам, что на улице Северной работает выделенная полоса для общественного транспорта, и попросили водителей не выезжать на нее, чтобы не тормозить движение.



Напомним, что в день матча сборных России и Венесуэлы в Краснодаре ограничат продажу алкоголя у стадиона.