В Краснодаре на лекции расскажут, как итальянская аристократка превратила моду в сюрреализм (18+)

Слушателям расскажут, что общего у платья с лобстером, шляпы-туфли и Сальвадора Дали. Также они узнают, как аристократка из Рима стала частью парижского авангарда и почему ее вещи до сих пор считаются образцом смелости в моде.

Искусствовед и издатель Яна Манакова 18 ноября проведет лекцию, посвященную Эльзе Скиапарелли — женщине, которая превратила моду в искусство сюрреализма. Участники поговорят о жизни и творчестве французского модельера.

Скиапарелли родилась в Риме, в аристократической семье. В 1935 году в Париже она открыла свой дом моды и стала главной соперницей Коко Шанель. Именно Скиапарелли первой начала работать с сюрреалистами: вместе с Дали она создала платье с лобстером, шляпу в форме перевернутой туфли, платье-скелет и «рваное» платье.

Платье с лобстером стало особенно знаменитым: его надела Уоллис Симпсон для фотографии в Vogue, и снимок вызвал скандал из-за двусмысленного расположения рисунка. Шляпа-туфля появилась благодаря фотографии, где Дали позировал с обувью на голове.

Лекция состоится 18 ноября в ресторане «Гусь». Подробности можно уточнить у организаторов.