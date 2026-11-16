Без букетов, больших тортов и фото с мужчинами. В Ингушетии разработали правила для свадеб
В Ингушетии создали свод правил для сохранения свадебных традиций республики
13 ноября издание «Телеканал «Магас» сообщило, что в Ингушетии разработали проект по сохранению свадебных традиций и этикета. Он называется «Боарам».
Проект обсудили представители духовенства, Совета старейшин при Главе республики, Комитета по делам молодежи, «Движения Первых», а также владельцы банкетных залов и общественники. По их мнению, свод правил позволит вернуть свадьбам «истинный национальный облик» и избавиться от «заимствованных веяний, противоречащих менталитету и нормам религии».
Так, следуя «Боараму», на торжестве должно быть четыре обряда:
- «Мах боллар» — перед выходом невесты из родительского дома незамужняя родственница жениха прикрепляет к подолу свадебного платья иголку, которая якобы защитит от злых сил и сглаза;
- «Нув-ферт» — у дома жениха на порог кладут войлочный коврик и веник — невеста должна аккуратно свернуть их и отложить в сторону. Обряд связан с пожеланием благополучия и достатка;
- «Кульг лацар» — обряд, когда невесту выводит из отцовского дома и сопровождает в дом жениха чужой мужчина;
- «Мотт бастар» — обряд, согласно которому невеста, переступая порог дома мужа, должна хранить молчание, пока ее не разговорят.
Кроме того, должна быть соблюдена традиция передачи мальчика на руки невесте — это пожелание рождения здоровых детей, продолжения рода и благополучия семьи.
Согласно своду правил, невеста должна быть одета в традиционный и скромный наряд, а на торжестве должна играть только национальная музыка. Свадебный кортеж необходимо ограничить до пяти машин.
Среди запретов — букет невесты, кольцо в подарок свекрови, большие торты, совместные фото жениха и невесты, снимки невесты с отцом, дядями и другими родственниками-мужчинами.
Авторы «Боарама» уверены, что правила станут рекомендацией для будущих ингушских семей и найдут «широкий отклик среди жителей республики».
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