Без букетов, больших тортов и фото с мужчинами. В Ингушетии разработали правила для свадеб

В Ингушетии создали свод правил для сохранения свадебных традиций республики

13 ноября издание «Телеканал «Магас» сообщило, что в Ингушетии разработали проект по сохранению свадебных традиций и этикета. Он называется «Боарам».

Проект обсудили представители духовенства, Совета старейшин при Главе республики, Комитета по делам молодежи, «Движения Первых», а также владельцы банкетных залов и общественники. По их мнению, свод правил позволит вернуть свадьбам «истинный национальный облик» и избавиться от «заимствованных веяний, противоречащих менталитету и нормам религии».

Так, следуя «Боараму», на торжестве должно быть четыре обряда:

«Мах боллар» — перед выходом невесты из родительского дома незамужняя родственница жениха прикрепляет к подолу свадебного платья иголку, которая якобы защитит от злых сил и сглаза;

«Нув-ферт» — у дома жениха на порог кладут войлочный коврик и веник — невеста должна аккуратно свернуть их и отложить в сторону. Обряд связан с пожеланием благополучия и достатка;

«Кульг лацар» — обряд, когда невесту выводит из отцовского дома и сопровождает в дом жениха чужой мужчина;

«Мотт бастар» — обряд, согласно которому невеста, переступая порог дома мужа, должна хранить молчание, пока ее не разговорят.

Кроме того, должна быть соблюдена традиция передачи мальчика на руки невесте — это пожелание рождения здоровых детей, продолжения рода и благополучия семьи.