Без букетов, больших тортов и фото с мужчинами. В Ингушетии разработали правила для свадеб

Ингушетия

Распечатать

  • © Фото Sweet Ice Cream Photography, unsplash.com
    © Фото Sweet Ice Cream Photography, unsplash.com

В Ингушетии создали свод правил для сохранения свадебных традиций республики

13 ноября издание «Телеканал «Магас» сообщило, что в Ингушетии разработали проект по сохранению свадебных традиций и этикета. Он называется «Боарам».  

Проект обсудили представители духовенства, Совета старейшин при Главе республики, Комитета по делам молодежи, «Движения Первых», а также владельцы банкетных залов и общественники. По их мнению, свод правил позволит вернуть свадьбам «истинный национальный облик» и избавиться от «заимствованных веяний, противоречащих менталитету и нормам религии».  

Так, следуя «Боараму», на торжестве должно быть четыре обряда:

  • «Мах боллар» — перед выходом невесты из родительского дома незамужняя родственница жениха прикрепляет к подолу свадебного платья иголку, которая якобы защитит от злых сил и сглаза;
  • «Нув-ферт» — у дома жениха на порог кладут войлочный коврик и веник — невеста должна аккуратно свернуть их и отложить в сторону. Обряд связан с пожеланием благополучия и достатка;
  • «Кульг лацар» — обряд, когда невесту выводит из отцовского дома и сопровождает в дом жениха чужой мужчина;
  • «Мотт бастар» — обряд, согласно которому невеста, переступая порог дома мужа, должна хранить молчание, пока ее не разговорят. 

Кроме того, должна быть соблюдена традиция передачи мальчика на руки невесте — это пожелание рождения здоровых детей, продолжения рода и благополучия семьи. 

Читайте также:

Согласно своду правил, невеста должна быть одета в традиционный и скромный наряд, а на торжестве должна играть только национальная музыка. Свадебный кортеж необходимо ограничить до пяти машин. 

Среди запретов — букет невесты, кольцо в подарок свекрови, большие торты, совместные фото жениха и невесты, снимки невесты с отцом, дядями и другими родственниками-мужчинами.

Авторы «Боарама» уверены, что правила станут рекомендацией для будущих ингушских семей и найдут «широкий отклик среди жителей республики»

Как писали Юга.ру, в 2024 году юрист опубликовала исследование об изнасилованиях и «убийствах чести» в Чечне, Дагестане и Ингушетии.

История Магас Праздники Религия Традиции

Новости

Без букетов, больших тортов и фото с мужчинами. В Ингушетии разработали правила для свадеб
«Криминальная хрюппировка»: на Ставрополье агрессивные свиньи нападают на людей и животных
В Краснодаре пройдет рок-фестиваль в стиле Marvel в поддержку женщин с онкологией
Семья экс-замминистра природных ресурсов Кубани будет обжаловать изъятие имущества на 107 млн рублей
В Краснодаре перед матчем Россия — Венесуэла ограничат продажу алкоголя
В Краснодаре закрасили известный мурал Георгия Куринова, посвященный природе

Лента новостей

Без осадков, но с минусовой температурой
Сегодня, 08:25
Без осадков, но с минусовой температурой
Узнали прогноз погоды в Краснодаре и крае в начале недели
Медуза, гуидак и «груди монахинь»
12 ноября, 13:13
Медуза, гуидак и «груди монахинь»
Где в Краснодаре попробовать необычные блюда
Пенсионная реформа 2.0?
12 ноября, 15:50
Пенсионная реформа 2.0?
Какие вопросы вызывает перевод накоплений в ПДС и что это значит для 71 миллиона россиян

Реклама на сайте