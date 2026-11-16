«Криминальная хрюппировка»: на Ставрополье агрессивные свиньи нападают на людей и животных

В Ставропольском крае стадо из двух десятков агрессивных свиней уничтожает запасы кормов и бросается на людей

13 ноября телеграм-канал Mash сообщил о нашествии агрессивных животных в Красногвардейском районе Ставрополья. По его данным, изначально в стаде было 13 голов, но всего за две-три недели численность выросла почти вдвое.

Свиньи уже разорили запасы корма для скота у одного из селян. Как рассказывают местные жители, животные набирают вес, становятся злее и бросаются на собак и прохожих.