«Криминальная хрюппировка»: на Ставрополье агрессивные свиньи нападают на людей и животных

Ставропольский край

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  • © Скриншот из телеграм-канала «Mash» https://t.me/mash/79347
    © Скриншот из телеграм-канала «Mash» https://t.me/mash/79347

В Ставропольском крае стадо из двух десятков агрессивных свиней уничтожает запасы кормов и бросается на людей

13 ноября телеграм-канал Mash сообщил о нашествии агрессивных животных в Красногвардейском районе Ставрополья. По его данным, изначально в стаде было 13 голов, но всего за две-три недели численность выросла почти вдвое.

Свиньи уже разорили запасы корма для скота у одного из селян. Как рассказывают местные жители, животные набирают вес, становятся злее и бросаются на собак и прохожих. 

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Ситуацию усугубляют находки в ближайшей лесополосе — там периодически обнаруживают туши мертвых животных. Селяне подозревают, что это дело рук стада, и опасаются, что свиньи могут переносить опасные инфекции.

«Сейчас ищут владельца ОПГ и выясняют, откуда взялась эта криминальная хрюппировка», — говорится в публикации.

Как писали Юга.ру, в Северной Осетии коровы уничтожают урожай кукурузы. Отогнать животных не помогает даже электронный пастух.

Животноводство Животные Происшествия Сельское хозяйство Ставрополье

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«Криминальная хрюппировка»: на Ставрополье агрессивные свиньи нападают на людей и животных
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