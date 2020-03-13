Аэропорты Краснодара, Сочи и Анапы начали обрабатывать антисептиком

В аэропортах Краснодарского края усилили меры безопасности, чтобы не допустить распространения коронавируса, и начали дезинфицировать помещения и транспорт

Сотрудники Роспотребнадзора круглосуточно проводят дистанционную термометрию пассажиров на бортах воздушных судов, прибывающих из-за границы.

Помимо этого, в арсенале медслужб аэропортов Кубани имеются все необходимые средства для оказания первой помощи инфекционным больным, средства для дезинфекции и защитная одежда, сообщили 13 марта в пресс-службе Международного аэропорта Краснодар.

Ранее в краевом минздраве рассказали, что во всех четырех аэропортах региона (в том числе в аэропорту внутреннего сообщения в Геленджике) круглосуточно осуществляют тепловизионный контроль пассажиров и членов экипажей (с помощью переносных тепловизоров) на международных и внутренних авиасообщениях, особое внимание уделяется рейсам из Китая и тем, кто посещал КНР.