Аэропорты Краснодара, Сочи и Анапы начали обрабатывать антисептиком
В аэропортах Краснодарского края усилили меры безопасности, чтобы не допустить распространения коронавируса, и начали дезинфицировать помещения и транспорт
Для дезинфекции помещений и обработки различных поверхностей (поручней дверей и кресел, перил, стоек регистрации) дополнительно закупили необходимое количество антисептической жидкости.
Для дезинфекции транспортных средств по специально разработанной технологии сформировали отдельные бригады с привлечением дополнительного персонала: обрабатываются пассажирские автобусы, трапы, амбулифты.
Также в аэропортах вдвое увеличили частоту уборки санузлов, усилили контроль за санитарным состоянием точек питания.
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Помимо этого, в арсенале медслужб аэропортов Кубани имеются все необходимые средства для оказания первой помощи инфекционным больным, средства для дезинфекции и защитная одежда, сообщили 13 марта в пресс-службе Международного аэропорта Краснодар.
Ранее в краевом минздраве рассказали, что во всех четырех аэропортах региона (в том числе в аэропорту внутреннего сообщения в Геленджике) круглосуточно осуществляют тепловизионный контроль пассажиров и членов экипажей (с помощью переносных тепловизоров) на международных и внутренних авиасообщениях, особое внимание уделяется рейсам из Китая и тем, кто посещал КНР.
О коронавирусе стало известно в декабре 2019 года после случаев массового заражения жителей китайского города Ухань. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку COVID-19 пандемией.
12 марта стало известно, что вирусом заразился житель Краснодарского края, который вернулся из итальянской Вероны. В аэропортах региона он не был — прилетел в Москву, откуда домой доехал на своем автомобиле. Мужчина, которому более 60 лет, живет в небольшом населенном пункте возле Приморско-Ахтарска. Сейчас он находится в боксе в инфекционной больнице Краснодара.