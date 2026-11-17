Крымский мост снова подвергся атаке беспилотников — второй раз за сутки

О разрушениях официальной информации нет. По предварительным данным, никто не пострадал. Жителей и гостей Крыма просят воздержаться от поездок в направлении моста и учитывать ограничения при планировании маршрутов.

17 ноября в 01:35 глава Крыма Сергей Аксенов сообщил , что БПЛА атаковали Крымский мост. На данный момент движение транспорта приостановлено.

Напомним, это вторая атака на переправу за сутки. Утром 16 ноября Крымский мост перекрыли после атаки беспилотников. Железнодорожное сообщение при этом работало в штатном режиме.

Для водителей развернули пункты обогрева и поставили туалеты. К вечеру движение по Крымскому мосту возобновили в реверсивном режиме.