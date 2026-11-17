БПЛА снова атаковали Крымский мост. Движение остановили
Крымский мост снова подвергся атаке беспилотников — второй раз за сутки
17 ноября в 01:35 глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что БПЛА атаковали Крымский мост. На данный момент движение транспорта приостановлено.
О разрушениях официальной информации нет. По предварительным данным, никто не пострадал. Жителей и гостей Крыма просят воздержаться от поездок в направлении моста и учитывать ограничения при планировании маршрутов.
Напомним, это вторая атака на переправу за сутки. Утром 16 ноября Крымский мост перекрыли после атаки беспилотников. Железнодорожное сообщение при этом работало в штатном режиме.
Для водителей развернули пункты обогрева и поставили туалеты. К вечеру движение по Крымскому мосту возобновили в реверсивном режиме.
Как писали Юга.ру, 16 ноября обломки дрона упали на частный дом в Северской. Пострадали шесть человек.
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