Определился первый соперник сборной России на Евро-2020

Стало известно, с кем сборная России сыграет на чемпионате Европы по футболу 2020 года

В заключительном туре отборочных матчей на Евро-2020 18 ноября команда из Дании сразилась с ирландцами. Игра закончилась со счетом 1:1. В это же время сборная Швейцарии обыграла Гибралтар со счетом 6:1. Таким образом, первое место в группе D заняли швейцарцы, второе — датчане. Получается, что сборная России в группе B чемпионата Европы по футболу 2020 года встретится с командой Дании, пишет RT.

Напомним, Копенгаген и Санкт-Петербург примут у себя несколько матчей турнира, однако точное место их встречи определит жеребьевка. В 2012 году сборная России уже встречалась с датчанами в товарищеском матче. Тогда игра завершилась со счетом 2:0.