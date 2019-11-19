Определился первый соперник сборной России на Евро-2020
Стало известно, с кем сборная России сыграет на чемпионате Европы по футболу 2020 года
В заключительном туре отборочных матчей на Евро-2020 18 ноября команда из Дании сразилась с ирландцами. Игра закончилась со счетом 1:1. В это же время сборная Швейцарии обыграла Гибралтар со счетом 6:1. Таким образом, первое место в группе D заняли швейцарцы, второе — датчане. Получается, что сборная России в группе B чемпионата Европы по футболу 2020 года встретится с командой Дании, пишет RT.
Напомним, Копенгаген и Санкт-Петербург примут у себя несколько матчей турнира, однако точное место их встречи определит жеребьевка. В 2012 году сборная России уже встречалась с датчанами в товарищеском матче. Тогда игра завершилась со счетом 2:0.
Напомним, по итогам 9 туров в группе I c 27 очками лидирует Бельгия. На втором месте сборная России, у которой 21 очко. Следом с 12 очками идет Швеция. При этом команда Станислава Черчесова в 7-м туре обыграла сборную Кипра и досрочно обеспечила себе выход на чемпионат Европы.
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