В Сочи и Анапе не откроют зимние пляжи из-за угрозы атак беспилотников

Краснодарский край

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  • © Фото Александры Савичевой, unsplash.com
    © Фото Александры Савичевой, unsplash.com

На Кубани откроют 29 зимних пляжей вместо более чем 70 в прошлом сезоне. В Сочи и Анапе от них решили отказаться из-за угрозы БПЛА

31 октября министерство курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края сообщило ТАСС, что в сезоне 2026–2027 годов зимние пляжи не будут работать в Сочи, Анапе, Темрюкском и Славянском районах.

В ведомстве объяснили это особой оперативной обстановкой и участившимися массированными атаками беспилотников и безэкипажных катеров.

При этом ранее власти Сочи сообщали, что часть пляжей продолжит работать после 1 октября, а при хорошей погоде — и в ноябре.

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Всего на Кубани оборудуют 29 зимних пляжей — более чем в два раза меньше, чем в прошлом сезоне. Больше всего их будет в Геленджике — 18. Еще пять заявлены в Новороссийске, по одному — в Туапсинском округе и Курганинском районе. Зоны отдыха также будут работать в Белоглинском и Приморско-Ахтарском районах.

Зимние пляжи — это благоустроенные прибрежные территории, которые продолжают работать после окончания летнего курортного сезона. На них устанавливают скамейки, беседки, детские и спортивные площадки, деревянные настилы и фотозоны. Такие пространства предназначены для прогулок и отдыха у моря, а не для купания.

Эксперимент с зимними пляжами на Кубани начали в 2020 году. В сезоне 2025–2026 годов в регионе работали более 70 таких пляжей.

Как писали Юга.ру, шторм в Анапе смыл с побережья часть привезенного песка. В некоторых районах — половину.

Анапа Безопасность Курорты и туризм отдых Пляжи СВО Сочи

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