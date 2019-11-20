Сборная России разгромила Сан-Марино в матче отбора на Евро-2020

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Футболисты сборной России нанесли разгромное поражение команде Сан-Марино в матче заключительного тура группового этапа чемпионата Европы 2020 года

Встреча, прошедшая в Сан-Марино, завершилась со счетом 0:5. Счет россияне открыли на 3-й минуте — мяч в ворота хозяев отправил Далер Кузяев. На 19-й минуте преимущество удвоил Сергей Петров. В начале второго тайма, на 49-й минуте, гол оформил Алексей Миранчук, на 56-й забил Алексей Ионов. Автором пятого мяча гостей на 78-й минуте стал Николай Комличенко.

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Россияне ранее досрочно завоевали путевку на Евро, тогда как Сан-Марино ранее лишился шансов попасть на чемпионат.

Сборная России финишировала на втором месте в группе I, набрав по итогам 10 туров 24 очка. Первое место заняла Бельгия (30). Бельгия на отборах выиграла все десять матчей. На счету сборной России восемь побед и два поражения (оба от Бельгии).

Первым соперником сборной страны на Евро-2020 станет Дания.

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