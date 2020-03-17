Баскетболиста ЦСКА отправили на карантин после ужина с игроками «Локомотива-Кубань»

Баскетболист ЦСКА Майк Джеймс отправился на карантин после того, как поужинал с игроками краснодарского «Локомотива-Кубани»

Об этом сообщил президент московского клуба Андрей Ватутин. Разыгрывающий защитник Майк Джеймс отправился на самоизоляцию после совместного ужина с баскетболистами «Локомотива-Кубань». По словам Ватутина, во время ужина игрок еще не знал, что помощник главного тренера эстонского «Калева» заражен коронавирусом. Теперь «армейцы» ждут результатов анализов кубанской команды, все это время Джеймс будет находиться под контролем врачей и не будет тренироваться, сообщил «Чемпионат» .

Напомним, 12 марта «Локомотив-Кубань» встретился с «Калевом», а через два дня у игрока эстонской команды подтвердили коронавирус. С того дня всех игроков, которые были на матче в Таллине, отправили на карантин. У спортсменов взяли анализы. Их результаты еще не известны.

«Сейчас команда на домашней самоизоляции. Самочувствие у всех нормальное, никаких симптомов заболевания не выявляется», — заявил 14 марта президент ПБК «Локомотив-Кубань» Андрей Ведищев.