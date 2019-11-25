Сборная России будет готовиться к Евро-2020 в Австрии

Стало известно, где футболисты сборной России будут тренироваться перед чемпионатом Европы 2020 года

Источник рассказал «Известиям», что в Австрии хорошие условия для подготовки, это уже неоднократно проверяли, и у тренеров и футболистов никогда не было претензий. Команда проведет около десяти дней в Нойштифте, а в конце, скорее всего, проведет контрольный матч. Подробный план станет известен после жеребьевки финальной части чемпионата Европы, которая пройдет 30 ноября.

Сборная России в Нойштифте тренировалась перед Кубком конфедераций 2017 года и чемпионатом мира 2018, сообщил RT.

Напомним, российские футболисты 20 ноября обыграли команду Сан-Марино в матче заключительного тура Евро-2020 года и финишировали на втором месте в группе I, набрав по итогам десяти туров 24 очка. Сборная России в группе B чемпионата Европы по футболу 2020 года встретится с командой Дании.