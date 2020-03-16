В России число заболевших коронавирусом выросло до 93 человек

Вице-премьер Татьяна Голикова 16 марта сообщила, что число заразившихся коронавирусом в России увеличилось за сутки на 30 человек

Голикова на заседании координационного штаба рассказала, что к 16 марта в России выявлено 93 заболевших коронавирусом (15 марта было известно о 63 случаях заражения COVID-19). 79 человек находятся в стационаре, при этом у 57 пациентов болезнь протекает в легкой форме, без симптомов, а 4 россиянина уже выздоровели и выписаны, сообщил ТАСС.

По словам Голиковой, 7 заболевших заразились на территории страны, а остальные случаи — завозные. Кроме того, вице-премьер рассказала, что около 15 тыс. россиян находятся под наблюдением , но они «абсолютно здоровы».

Голикова подчеркнула, что в России производится ежедневно около 100 тыс. тест-систем для определения заболевания, написал RT. «Всего сейчас мы производим до 100 тыс. тест-систем в сутки. Сейчас уже наработано почти 710 тыс. В регионы поставлено 427 тыс. тест-систем, и еще 282 тыс. тест-систем будут направлены сегодня и завтра», — заявила вице-премьер.

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Чтобы граждане не теряли средств во время нахождения на карантине из-за коронавируса, оплата больничных для них будет производиться авансом , сообщила вице-премьер. По словам Голиковой, из-за сложившейся ситуации, в России также изменится дата досрочной сдачи ЕГЭ .

Юга.ру писали, что в Краснодарском крае 12 марта был зарегистрирован первый случай заболевания коронавирусом. Это житель Приморско-Ахтарского района, который который вернулся из итальянской Вероны. Под наблюдением из-за коронавируса в регионе находятся 343 человека.

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Вечером 13 марта глава Кубани Вениамин Кондратьев ввел в регионе режим повышенной готовности и запретил мероприятия с участием более тысячи человек. А мэр Краснодара Евгений Первышов призвал краснодарцев не ходить на работу при первых признаках простуды. Кроме того, часть краснодарских вузов 16 марта перевела студентов на дистанционное обучение из-за распространения коронавируса.