Юга.ру выяснили, как краснодарские компании защищаются от коронавируса

Краснодарский край

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13 марта журналисты Юга.ру связались с краснодарскими филиалами российских и международных компаний, чтоб узнать о вводимых ими мерах предосторожности в связи с распространением коронавируса

После того, как ВОЗ сообщила о всемирной пандемии коронавируса, в различных частях мира власти начали заявлять о повышенных мерах профилактики. Например, во Франции закрыли все школы и университеты, в Италии разрешили выходить на улицу только по уважительной причине, а в Украине власти решили временно не пускать иностранцев. Исключением не стали и компании: все парки Disneyland закрывают с 14 марта, а в телерадиокомпании Russia Today объявили о введении удаленной работы.

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13 марта Юга.ру связались с крупными российскими и международными коммерческим организациями, имеющими офисы в Краснодаре, чтобы узнать, какие меры предосторожности ввели они. Также журналисты портала поинтересовались, какие действия предпримут в компаниях в случае, если в регионе объявят карантин.

В «Газпром трансгаз Краснодар» сообщили, что сейчас в компании действует запрет на зарубежные командировки. Кроме того, работникам организации посоветовали следовать рекомендациям Минздрава, а также воздержаться от частных поездок за рубеж.

В компании «Магнит» порталу Юга.ру рассказали о том, что регулярно дезинфицируют помещения. Кроме того, сотрудников информируют о том, как можно предотвратить заражение вирусными заболеваниями. Как и в «Газпром трансгаз Краснодар», работникам порекомендовали ограничить личные поездки в зарубежные страны и посоветовали общаться с партнерами из иностранных компаний дистанционно.

В краснодарском «Сбербанке» журналисту Юга.ру сообщили, что банк «ответственно» подходит к профилактическим мерам с учетом того, что советуют в «профильных ведомствах и надзорных органах».

Также Юга.ру обратились за комментарием на краснодарский завод сельхоз-техники ClAAS, одного из 13 предприятий немецкой компании. В пресс-службе уточнили, что вопрос с распространением инфекции контролируется на уровне дирекции концерна.

Сейчас у сотрудников завода отменили все командировки заграницу и внутри страны. Кроме того, на территории предприятия запретили мероприятия и экскурсии. В компании добавили, что отдельные части завода — например, КПП и столовую — убирают более тщательно, а работникам предложили рекомендации от ВОЗ и Роспотребнадзора:
«У сотрудников предприятия в достаточном количестве имеются дезинфицирующие средства (гели, антисептики и так далее)».

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ClAAS стала единственной компанией, которая сообщила порталу Юга.ру о том, что у нее есть план действий в случае объявления карантина.

«В случае выпуска каких-либо нормативных документов [имеются в виду поручения властей по карантину] завод ClAAS готов выполнить все необходимые требования. У нас также есть определённый алгоритм действий на случай ухудшения ситуации, но будем надеяться, что ситуацию с распространением коронавируса удастся разрешить в ближайшее время», — написали в пресс-службе завода.

Также 13 марта стало известно о том, что «Яндекс» уже порекомендовал своим работникам работать из дома. В компании уточнили, что офисы останутся открытыми, однако всем, кто может работать удаленно, предложили не приходить в них без особой необходимости, пишет ТАСС. Один из офисов «Яндекса» находится в Краснодаре.

«Магнит» Здравоохранение Коронавирус Краснодар Медицина

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