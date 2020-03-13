Юга.ру выяснили, как краснодарские компании защищаются от коронавируса

13 марта журналисты Юга.ру связались с краснодарскими филиалами российских и международных компаний, чтоб узнать о вводимых ими мерах предосторожности в связи с распространением коронавируса

После того, как ВОЗ сообщила о всемирной пандемии коронавируса, в различных частях мира власти начали заявлять о повышенных мерах профилактики. Например, во Франции закрыли все школы и университеты, в Италии разрешили выходить на улицу только по уважительной причине, а в Украине власти решили временно не пускать иностранцев. Исключением не стали и компании: все парки Disneyland закрывают с 14 марта, а в телерадиокомпании Russia Today объявили о введении удаленной работы.

13 марта Юга.ру связались с крупными российскими и международными коммерческим организациями, имеющими офисы в Краснодаре, чтобы узнать, какие меры предосторожности ввели они. Также журналисты портала поинтересовались, какие действия предпримут в компаниях в случае, если в регионе объявят карантин.

В «Газпром трансгаз Краснодар» сообщили, что сейчас в компании действует запрет на зарубежные командировки. Кроме того, работникам организации посоветовали следовать рекомендациям Минздрава, а также воздержаться от частных поездок за рубеж.

В компании «Магнит» порталу Юга.ру рассказали о том, что регулярно дезинфицируют помещения. Кроме того, сотрудников информируют о том, как можно предотвратить заражение вирусными заболеваниями. Как и в «Газпром трансгаз Краснодар», работникам порекомендовали ограничить личные поездки в зарубежные страны и посоветовали общаться с партнерами из иностранных компаний дистанционно.

В краснодарском «Сбербанке» журналисту Юга.ру сообщили, что банк «ответственно» подходит к профилактическим мерам с учетом того, что советуют в «профильных ведомствах и надзорных органах».

Также Юга.ру обратились за комментарием на краснодарский завод сельхоз-техники ClAAS, одного из 13 предприятий немецкой компании. В пресс-службе уточнили, что вопрос с распространением инфекции контролируется на уровне дирекции концерна.

Сейчас у сотрудников завода отменили все командировки заграницу и внутри страны. Кроме того, на территории предприятия запретили мероприятия и экскурсии. В компании добавили, что отдельные части завода — например, КПП и столовую — убирают более тщательно, а работникам предложили рекомендации от ВОЗ и Роспотребнадзора:

«У сотрудников предприятия в достаточном количестве имеются дезинфицирующие средства (гели, антисептики и так далее)».