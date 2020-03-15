Количество заразившихся коронавирусом в России возросло до 63

15 марта в России стало известно о четырех новых случаях заражения COVID-19, всего их 63

Федеральный оперативный штаб по предупреждению распространения нового коронавируса 15 марта сообщил о четырех новых людях, инфицирование которых зафиксировали за последние сутки. Трое из них живут в Московской области, еще один — в Тюмени. Все зараженные — граждане России.

Всего в России зафиксированы 63 случая. Из них два — у граждан Китая, один — у гражданина Италии. Остальные случаи заражения зарегистрированы у россиян, пишет RT.

Ранее, 12 марта, стало известно, что коронавирусом заразился житель Краснодарского края, который вернулся из итальянской Вероны. Спустя день губернатор Кубани ввел режим повышенной готовности и запретил мероприятия с участием более тысячи человек.