Мэр Краснодара сказал не ходить на работу при первых признаках простуды
Мэр Краснодара Евгений Первышов 16 марта рассказал о ситуации с коронавирусом в городе
Глава краевой столицы на аппаратном совещании в администрации города напомнил, что с сегодняшнего дня и до 1 мая в крае действует запрет на проведение массовых мероприятий численностью от тысячи человек. Первышов заявил, что краснодарцы должны следовать всем рекомендациям Роспотребнадзора России и федеральных властей. По словам мэра, в Краснодаре не зафиксировано ни одного случая заболевания коронавирусом и нет никакой паники, сообщили в пресс-службе администрации города.
«Хочется обратиться ко всем коллегам, работодателям, да и всем краснодарцам, чтобы соблюдали гигиену. Если есть первые признаки простуды — не надо идти на работу. Достаточно взять больничный, позвонить по горячей линии, позвонить врачам, вызвать врача на дом — чтобы не было распространения инфекции. В первую очередь, следить за собой, за своим здоровьем», — рекомендовал Первышов.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку COVID-19 пандемией. На следующий день стало известно, что коронавирусом заразился житель Краснодарского края, который вернулся из итальянской Вероны. К 16 марта в России COVID-19 заразились 63 человека.
К 16 марта в мире заболели более 169 тыс. человек, умерли — 6,5 тыс., выздоровели более 77 тыс. человек.