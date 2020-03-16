Мэр Краснодара сказал не ходить на работу при первых признаках простуды

Глава краевой столицы на аппаратном совещании в администрации города напомнил, что с сегодняшнего дня и до 1 мая в крае действует запрет на проведение массовых мероприятий численностью от тысячи человек. Первышов заявил, что краснодарцы должны следовать всем рекомендациям Роспотребнадзора России и федеральных властей. По словам мэра, в Краснодаре не зафиксировано ни одного случая заболевания коронавирусом и нет никакой паники, сообщили в пресс-службе администрации города.

«Хочется обратиться ко всем коллегам, работодателям, да и всем краснодарцам, чтобы соблюдали гигиену. Если есть первые признаки простуды — не надо идти на работу. Достаточно взять больничный, позвонить по горячей линии, позвонить врачам, вызвать врача на дом — чтобы не было распространения инфекции. В первую очередь, следить за собой, за своим здоровьем», — рекомендовал Первышов.