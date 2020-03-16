Власти Кубани заявили, что из-за коронавируса измеряют температуру детям и педагогам. Но пока не везде

Власти Кубани 16 марта отчитались, что в школах и детсадах усилены санитарные меры из-за коронавируса. Подтвердить это пока не удалось

В пресс-службе администрации Краснодарского края днем 16 марта сообщили , что эпидемиологическая ситуация по инфекционной заболеваемости в образовательных организациях находится на постоянном контроле. Работникам, обучающимся и воспитанникам ежедневно измеряется температура тела. Людей с признаками заболеваний незамедлительно отправляют домой.

Портал Юга.ру связался с учителями, воспитателями и детьми разных образовательных учреждений Краснодара и пригорода и поинтересовался, правда ли им ежедневно измеряют температуру тела. Ни один из источников не подтвердил эту информацию. Однако некоторые отметили, что у них спросили про заграничные поездки и попросили чаще мыть руки.

В министерстве образования Кубани отметили, что школы и детские сады пока что работают в штатном режиме. Однако с 15 марта по 1 мая детские межшкольные, межмуниципальные спортивные, культурные и иные мероприятия запретили.

Кроме того, в школах и садах опрашивают сотрудников и родителей детей для выявления тех, кто недавно прибыл из стран, где зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции. Всю информацию передают в министерство здравоохранения края.

Как писали Юга.ру, 14 марта образовательным учреждениям России рекомендовали перейти на дистанционное обучение из-за коронавируса. Власти Сочи заявили, что не считают нужным закрывать школы и сады. В Краснодаре на дистанционное обучение перешли КубГТУ, КубГМУ и КубГАУ. Кубанский государственный университет продолжил работать в штатном режиме.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку COVID-19 пандемией. На следующий день стало известно, что коронавирусом заразился житель Краснодарского края, который вернулся из итальянской Вероны. К 16 марта в России COVID-19 заразились 93 человека.