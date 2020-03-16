Власти Сочи не считают нужным закрывать школы и сады из-за коронавируса

В школах и детских садах Сочи по утрам проверяют детей на признаки респираторных заболеваний

Школы и детские сады курорта работают в штатном режиме, сообщили порталу Юга.ру в управлении по образованию и науке мэрии Сочи.

«Пока оснований для закрытия образовательных учреждений в связи с превышением эпидпорога не зафиксировано», — заявила представитель управления.

По ее словам, в школах ввели меры по недопущению распространения гриппа, ОРВИ, а также по рекомендации Роспотребнадзора — коронавируса. На наличие заболеваний проверяют детей и педагогов. Перед второй сменой в школах проводят дезинфекцию помещений и используют обеззараживатели воздуха. В управлении напомнили, что в Сочи действуют 69 муниципальных школ и одна негосударственная. Детских садов на курорте 76.

Как писали Юга.ру, 14 марта школам России рекомендовали перейти на дистанционное обучение из-за коронавируса.

Напомним, 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку COVID-19 пандемией. На следующий день стало известно, что коронавирусом заразился житель Краснодарского края, который вернулся из итальянской Вероны. Глава региона Вениамин Кондратьев подписал постановление о введении в регионе режима повышенной готовности и запрете массовых мероприятий.

К 16 марта в России COVID-19 заразились 63 человека.

Всего случаи заболевания коронавирусом зафиксированы в 114 странах. К 16 марта в мире заболели более 169 тыс. человек, умерли — 6,5 тыс., выздоровели более 77 тыс. человек.