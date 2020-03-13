Кадыров рассказал, как нужно бороться с коронавирусом

Глава республики в своем телеграм-канале рассказал, что коронавирус нарушил все планы отдельных стран и союзов государств в области политики, экономики, культуры, спорта. Кадыров напомнил, что людям необходимо соблюдать правила личной гигиены, часто мыть руки, не трогать предметы в местах скопления людей и самоизолироваться при малейших подозрениях на заражение.

«Никакие меры не остановят продвижение болезни, если каждый человек не прочувствует личную ответственность за сохранение своего здоровья и здоровья окружающих людей», — заявил глава Чечни.

Кадыров призвал отказаться от участия в массовых мероприятиях, не посещать самим и не водить детей в места скопления людей, категорически отказаться от зарубежных поездок. При этом он отметил, что в Чечне случаев заболевания коронавирусом не обнаружено.