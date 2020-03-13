Кадыров рассказал, как нужно бороться с коронавирусом
Глава Чечни Рамзан Кадыров 12 марта прокомментировал сообщения о распространении коронавируса
Глава республики в своем телеграм-канале рассказал, что коронавирус нарушил все планы отдельных стран и союзов государств в области политики, экономики, культуры, спорта. Кадыров напомнил, что людям необходимо соблюдать правила личной гигиены, часто мыть руки, не трогать предметы в местах скопления людей и самоизолироваться при малейших подозрениях на заражение.
«Никакие меры не остановят продвижение болезни, если каждый человек не прочувствует личную ответственность за сохранение своего здоровья и здоровья окружающих людей», — заявил глава Чечни.
Кадыров призвал отказаться от участия в массовых мероприятиях, не посещать самим и не водить детей в места скопления людей, категорически отказаться от зарубежных поездок. При этом он отметил, что в Чечне случаев заболевания коронавирусом не обнаружено.
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Как писали Юга.ру, 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемией вспышку коронавируса COVID-19, которая началась в декабре в китайском городе Ухань.
Вечером 12 марта стало известно, что на Кубани выявили первый случай заболевания коронавирусом. Госпитализированный находился в очаге инфекции — в итальянской Вероне, вернулся оттуда 5 марта и почувствовал недомогание. Отметим, что утром того же дня губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что не видит необходимости вводить на Кубани карантин по коронавирусу и что регион готов к ухудшению эпидобстановки. При этом глава региона не уточнил, какие именно меры принимаются.
Всего случаи заболевания коронавирусом зафиксированы в 114 странах. К 13 марта в мире заболели более 128 тыс. человек, умерли — 4,7 тыс., выздоровели — более 68,3 тыс. человек.