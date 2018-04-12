Фильм «Лето» Кирилла Серебренникова включен в основной конкурс Каннского фестиваля

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Фильм «Лето» Кирилла Серебренникова о Викторе Цое покажут на Каннском фестивале

Об этом сообщается в официальном твиттере фестиваля.

Биографический музыкальный фильм рассказывает о малоизвестных фактах из жизни лидера группы «Кино» Виктора Цоя. Байопик охватывает период конца 70-х — начала 80-х годов. В это время 18-летний рок-музыкант готовится и записывает свой первый альбом. Роли в ленте исполнили Тео Ю, Роман Билык, Ирина Старшенбаум.

Международный Каннский фестиваль пройдет на Лазурном берегу Франции с 8 по 19 мая.

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