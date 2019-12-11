«Потом начнут стрелять и громить магазины». Путин прокомментировал наказания фигурантам «московского дела»

Путин прокомментировал решения суда участникам «московского дела» на совещании с членами Совета по правам человека 10 декабря. Фигурантов дела обвиняли в применении насилия к представителям правоохранительных органов. Глава СПЧ Валерий Фадеев выразил мнение, что «брошенный в сторону полиции пустой бумажный стаканчик не должен приводить к тюремному сроку».

Президент ответил, что власти не должны допускать превращения протестов в массовые беспорядки.

«Бросил какой-то там пластиковый стаканчик в представителя органов власти. Бросил — ничего, потом пластиковую бутылку — опять ничего, потом уже бросит и стеклянную бутылку, а потом и камень, а потом стрелять начнут и громить магазины. Мы не должны допустить вот этого», — цитирует главу государства RT.

При этом Путин подчеркнул, что все граждане России имеют право на выражение своей позиции. Но это нужно делать в рамках закона, заключил президент.

Напомним, 6 декабря суды Москвы вынесли приговоры семерым участникам несанкционированной протестной акции 27 июля, связанной с выборами в Мосгордуму. Трое обвиняемых получили три, два с половиной и год колонии общего режима соответственно. Условные сроки получили еще трое участников протеста. Одному назначили штраф 120 тыс. рублей.