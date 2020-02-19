Исследование: сколько в России силовиков и сколько они зарабатывают

19 февраля издание «Проект» опубликовало исследование о том, сколько в России силовиков и какую зарплату они получают. Портал Юга.ру приводит самые интересные цифры

Кто такие силовики? Это сотрудники силовых ведомств. К ним относятся федеральные учреждения и ведомства, которые обеспечивают национальную безопасность, владеют правом на оперативно-розыскную деятельность и силовыми средствами. К силовым ведомствам в России относятся МВД, ФСБ и ФСО, МЧС, Минобороны, Росгвардия, Минюст, прокуратура, СК РФ, ФНС и Федеральная таможенная служба, Войсковые казачьи общества и др.

Как журналисты считали доходы силовиков, где взяли информацию? Издание провело исследование за 2012-2018 годы, основываясь на данных из открытых источниках (Росстат, сайт Единой информационной системы в сфере закупок, оценки экспертов, информация из выступлений официальных представителей ведомств, сайт Федерального казначейства).

Сколько в России силовиков? По данным на 2018 год, в России около 2,6 млн людей работают в силовых структурах. То есть каждый 57-й россиянин.

В каких структурах больше всего человек? Самой многочисленной структурой является Министерство обороны — 793,5 тыс. человек по данным на 2018 год. Согласно исследованию, «надзирателей» в России в два раза больше, чем «спасателей». Если во ФСИН работает 211 тыс. человек, то в МЧС — 118 тысяч. По некоторым ведомствам информация засекречена, поэтому журналисты брали за основу данные экспертов. Они рассказали, что Федеральная служба безопасности насчитывает 200 тыс. человек, а Служба внешней разведки — 12-14 тыс. человек. Кроме того, неизвестна и актуальная численность служащих Росгвардии. Последний раз о количестве росгвардейцев рассказывал в 2017 году глава ведомства Виктор Золотов, он называл цифру в 340 тыс. человек.

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Сколько денег Россия тратит на силовые структуры? С 2014 года расходы на силовиков составляют около 30% бюджета страны. Больше всего тратится на Министерство обороны, в частности, на Вооруженные силы — 1,71 трлн рублей в 2018 году. На втором месте по расходам — Министерство внутренних дел (961,7 млрд рублей), на третьем — Федеральная служба исполнения наказаний (305,8 млрд рублей), на четвертом — траты на росгвардейцев (231,5 млрд рублей). Замыкает пятерку лидеров МЧС — 175,5 млрд рублей. Меньше всего в общей сложности получают прокуроры, следователи, а также защитники от ЧС.

Выгодно ли работать силовиком? Во всех ведомствах, информацию о которых проанализировали журналисты, средняя зарплата сотрудника силовых структур превышала зарплату среднестатистического россиянина. Так, средняя зарплата работника МЧС на федеральном уровне составляет 157 тыс. рублей, что в 3,6 раза больше заработка среднестатистического жителя России. Сотрудники ФСИН получают 149 тыс. рублей, что в 3,4 раза выше среднего. В три раза больше россиян получают также прокуроры, полицейские, росгвардейцы и таможенники.

В регионах тоже хорошо платят? По данным исследования, средняя зарплата регионального служащего в любой силовой структуре превышает средний уровень по стране. Больше всего в регионах получают следователи (94,5 тыс. рублей) и прокуроры (79 тыс. рублей).

В каких регионах больше всего платят? Выгоднее всего работать силовиком в Северо-Кавказском федеральном округе. Там средняя зарплата представителей силовых структур в 2-3 раза превышает среднюю зарплату граждан.

С полным текстом исследования можно ознакомиться на сайте «Проекта».