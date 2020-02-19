Исследование: сколько в России силовиков и сколько они зарабатывают

Краснодарский край, Вся Россия

Распечатать

19 февраля издание «Проект» опубликовало исследование о том, сколько в России силовиков и какую зарплату они получают. Портал Юга.ру приводит самые интересные цифры

Кто такие силовики?

Это сотрудники силовых ведомств. К ним относятся федеральные учреждения и ведомства, которые обеспечивают национальную безопасность, владеют правом на оперативно-розыскную деятельность и силовыми средствами. К силовым ведомствам в России относятся МВД, ФСБ и ФСО, МЧС, Минобороны, Росгвардия, Минюст, прокуратура, СК РФ, ФНС и Федеральная таможенная служба, Войсковые казачьи общества и др.

Как журналисты считали доходы силовиков, где взяли информацию?

Издание провело исследование за 2012-2018 годы, основываясь на данных из открытых источниках (Росстат, сайт Единой информационной системы в сфере закупок, оценки экспертов, информация из выступлений официальных представителей ведомств, сайт Федерального казначейства).

Сколько в России силовиков?

По данным на 2018 год, в России около 2,6 млн людей работают в силовых структурах. То есть каждый 57-й россиянин.

В каких структурах больше всего человек?

Самой многочисленной структурой является Министерство обороны — 793,5 тыс. человек по данным на 2018 год.

Согласно исследованию, «надзирателей» в России в два раза больше, чем «спасателей». Если во ФСИН работает 211 тыс. человек, то в МЧС — 118 тысяч.

По некоторым ведомствам информация засекречена, поэтому журналисты брали за основу данные экспертов. Они рассказали, что Федеральная служба безопасности насчитывает 200 тыс. человек, а Служба внешней разведки — 12-14 тыс. человек. Кроме того, неизвестна и актуальная численность служащих Росгвардии. Последний раз о количестве росгвардейцев рассказывал в 2017 году глава ведомства Виктор Золотов, он называл цифру в 340 тыс. человек.

Читайте также:

Сколько денег Россия тратит на силовые структуры?

С 2014 года расходы на силовиков составляют около 30% бюджета страны.

Больше всего тратится на Министерство обороны, в частности, на Вооруженные силы — 1,71 трлн рублей в 2018 году. На втором месте по расходам — Министерство внутренних дел (961,7 млрд рублей), на третьем — Федеральная служба исполнения наказаний (305,8 млрд рублей), на четвертом — траты на росгвардейцев (231,5 млрд рублей). Замыкает пятерку лидеров МЧС — 175,5 млрд рублей.

Меньше всего в общей сложности получают прокуроры, следователи, а также защитники от ЧС.

Выгодно ли работать силовиком?

Во всех ведомствах, информацию о которых проанализировали журналисты, средняя зарплата сотрудника силовых структур превышала зарплату среднестатистического россиянина.

Так, средняя зарплата работника МЧС на федеральном уровне составляет 157 тыс. рублей, что в 3,6 раза больше заработка среднестатистического жителя России. Сотрудники ФСИН получают 149 тыс. рублей, что в 3,4 раза выше среднего. В три раза больше россиян получают также прокуроры, полицейские, росгвардейцы и таможенники.

В регионах тоже хорошо платят?

По данным исследования, средняя зарплата регионального служащего в любой силовой структуре превышает средний уровень по стране. Больше всего в регионах получают следователи (94,5 тыс. рублей) и прокуроры (79 тыс. рублей).

В каких регионах больше всего платят?

Выгоднее всего работать силовиком в Северо-Кавказском федеральном округе. Там средняя зарплата представителей силовых структур в 2-3 раза превышает среднюю зарплату граждан.

С полным текстом исследования можно ознакомиться на сайте «Проекта».

Портал Юга.ру публиковал авторскую статью ветерана спецслужб Николая Сергеева, посвященную истории органов государственной безопасности в Краснодарском крае. Материал вышел ко столетию со дня образования ВЧК, Всероссийской чрезвычайной комиссии, которая положила начало деятельности органов государственной безопасности страны.

Деньги Министерство внутренних дел РФ Министерство обороны России Полиция Прокуратура Росгвардия ФСБ

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

Исследование: сколько в России силовиков и сколько они зарабатывают
Потерпевшие по делу бывшей жены Цапка пожаловались генпрокурору на сотрудников ростовской прокуратуры
На Кубани в конце рабочей недели будет тепло, но уже не так сухо
В Чистяковской роще Краснодара зарезали мужчину
В Адыгее одаренные школьники изобрели пленку для борьбы с микробами
Три центральных защитника «Краснодара» выбыли перед весенней частью сезона

Лента новостей

Реклама на портале