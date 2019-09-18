«Или они спят, или я во сне». Как поднялась волна поддержки осужденного по «московскому делу» Павла Устинова

16 сентября 24-летнего актера Павла Устинова приговорили к 3,5 годам колонии общего режима по ч.2 ст. 318 УК РФ (Применение насилия против представителя власти, опасного для жизни или здоровья). За него вступились сначала коллеги по цеху и многие другие публичные люди, среди которых Александр Сокуров, Максим Галкин, Андрей Турчак, а потом и представители других сообществ — преподаватели и священники. Юга.ру собрали информацию о том, почему этот приговор вызвал такой резонанс, как реагируют представители власти и во что вылилась волна поддержки Устинова менее чем за двое суток.

Что произошло Начинающего актера и бывшего студента Высшей школы искусств обвинили в том, что он вывихнул плечо бойцу Росгвардии Александру Лягину на несогласованной акции протеста в Москве за независимые выборы 3 августа. Устинова задержали за то, что он «был активным участником митинга» и «выкрикивал оскорбительные лозунги в сторону власти». Сам Павел говорит, что не принимал участия в протестах и пришел на площадь на деловую встречу.

Видео YouTube-канала Олега Козловского

На видео с моментом задержания видно, что он не оказал сопротивления сотрудникам Росгвардии, а почти сразу упал на землю. На заседании по уголовному делу актера потерпевший росгвардеец Александр Лягин отметил, что во время захвата Устинов попытался освободиться и оказал отпор, из-за чего Лягин и получил закрытый вывих плечевого сустава. Судья Тверского суда Москвы Алексей Криворучко отказался смотреть и приобщать к делу это видео, так как процесс захвата обвиненного, по мнению суда, был плохо виден.

Кто считает обвинение несправедливым и публично поддерживает Устинова Вечером 16 сентября российский актер Александр Паль в своем инстаграме назвал дело Устинова «полностью сфабрикованным» и сказал, что на него стоит обратить внимание властей. Свой призыв Александр опубликовал под хештегом #свободупавлуустинову.

Видео YouTube-канала novayagazeta издания «Новая газета», в котором объединили несколько публичных обращений в поддержку Павла Устинова Солидарность в деле Устинова проявили не только актеры и режиссеры, но и другие артисты — певцы Сергей Лазарев и Полина Гагарина, ведущая Тина Канделаки, журналист Юрий Дудь. В поддержку Устинова высказался секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак: «Почему человеку выносят обвинительный приговор, не дав стороне защиты возможность представить все доводы? Это нечестно и несправедливо». 17 сентября режиссер Александр Сокуров в беседе с «Открытыми медиа» заявил, что наказание Устинова не соответствует преступлению.

Все это выглядит — это просто запредельно... Я не знаю, что я могу как гражданин России сказать о своих соотечественниках, которые принимают такие судебные решения. Или они спят, или я во сне Александр Сокуров, «Открытые медиа»

В своих соцсетях шоумен Максим Галкин также обратился к аудитории с заявлением о поддержке Устинова. Галкин уточнил, что похожих уголовных дел в России очень много и случай Устинова — не единственный: «1. "Просто так не посадили бы" — история нашей страны — это сотни тысяч случаев посадок "просто так". Это наша пока неизбывная карма. 2. "По закону сопротивление сотрудникам правопорядка уголовно преследуется" — ну зато по Конституции мирное выражение своего протеста — это тоже законное право граждан». Кроме того, 17 сентября издание The Moscow Times опубликовало направленное против репрессий открытое письмо общественных деятелей других стран. Его подписали 77 человек, в том числе британский писатель и актер Стивен Фрай, создатели «Игры престолов» Дэвид Бениофф и Дэн Вайсс, лауреат Нобелевской премии немецкая писательница Герта Мюллер, французский журналист, философ и писатель Бернар-Анри Леви, бывшие президенты Ирландии, Болгарии и Литвы. Почитать полный текст письма можно здесь.

Почему это — не частная история Павел Устинов стал седьмым фигурантом так называемого московского дела, получившим реальный тюремный срок. 16 сентября издание TJ опубликовало карточку с уголовными делами и сроками уже осужденных мужчин; каждый из них получил не менее двух лет — например, за то, что дотронулся до шлема росгвардейца или распылил в него перцовый баллончик.

Чуть позже Meduza опубликовала карточку с более полным вариантом «московского дела», в которой есть и имена уже осужденных, и имена тех, чьи дела находятся в производстве. Распространение списка фигурантов поддержали авторы ряда телеграм-каналов и популярные пользователи инстаграма, например, журналист Катя Федорова и актер Александр Гудков. Вы тоже можете поделиться этим списком со своей аудиторией, близкими и друзьями, если считаете это важным.

Что значит «московское дело» Так стали называть ряд уголовных дел о массовых беспорядках, применении насилия против представителей власти и прочих нарушениях, которые Следственный комитет усмотрел в ходе акций протеста в Москве 27 июля, 3 и 10 августа (а также добавленное сюда некоторыми СМИ, в частности Meduza, «Эхо Москвы» и TJ, дело Владислава Синицы, которому суд дал 5 лет, усмотрев в его твиттер-посте призыв к насилию над детьми силовиков). Митингующие выходили на улицы столицы, чтобы поддержать независимых кандидатов на выборах в Мосгордуму 8 сентября. Всего фигурантами уголовных дел после трех митингов стали 13 человек (14 вместе с Владиславом Синицей). В интернете запустили сайт со сводной информацией по «московскому делу». На нем можно найти практически все известные данные по процессам задержания, следствию, судебным решениям фигурантов и их поддержке в соцсетях (нет только информации о Владиславе Синице). Страницу создал Павел Елизаров, политический активист и эмигрант. Его начали преследовать после участия в «Марше миллионов» 6 мая 2012 года в Москве — протестной акции против инаугурации Владимира Путина. Из-за этого Павел переехал в Португалию и получил там политическое убежище.

Как реагирует общественность и представители Кремля 17 сентября стало известно, что Кремль не собирается комментировать дело Устинова. По мнению пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, у Владимира Путина нет компетенции реагировать на уголовные дела и вмешиваться в них, однако у Устинова есть законные права опротестовать вердикт. На замечание о том, что существует «защита прав граждан, гарантом которых является президент», Песков ответил, что «сказал все, что хотел сказать по этой теме». В тот же день сайт Pravmir.ru опубликовал открытое письмо священников в защиту заключенных по «московскому делу», в частности Алексея Миняйло и Константина Котова. Письмо, в котором авторы выражают обеспокоенность тем, «что вынесенные приговоры в большей степени похожи на запугивание граждан России, чем на справедливое решение в отношении подсудимых», подписали не менее 70 служителей церкви.

18 сентября появилось открытое письмо преподавателей России с требованием прекратить «московское дело». Создатели обращения пишут: «Наши школьники растут неравнодушными к судьбе страны, и мы не считаем, что образцово-показательное запугивание — это приемлемый метод взаимодействия власти с молодежью». Его подписали более 250 человек. Кроме того, актер Александр Паль создал на Change.org петицию с требованием освободить Павла Устинова. На момент подготовки материала ее подписали более 100 тыс. человек.