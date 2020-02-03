С прилавков «Магнита» исчезнут китайские овощи и фрукты. Во всем виноват коронавирус
Ретейлер «Магнит» 3 февраля приостановил поставки фруктов и овощей из Китая из-за угрозы распространения коронавируса и усложнения логистики
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«Магнит» приостановил поставки фруктов и овощей из Китая. В 2019 году китайские помидоры, перец, мандарины, виноград и помело составили около 3% оборота компании. С начала 2020 года «Магнит» начал импортировать эти товары из Марокко, Израиля и Турции, а также увеличил закупки российских овощей. На данный момент компания полностью заменила китайский импорт. Об этом написало РИА «Новости» со ссылкой на представителей «Магнита».
В торговой сети уверили, что измения в закупках и логистике существенно не отразятся на стимости продуктов.
«В настоящее время поставки продукции выполняются стабильно и в необходимом объеме», — процитировал RT представителей компании.
Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань зафиксировали вспышку пневмонии от неизвестного возбудителя. К 3 февраля во всем мире заболело более 17 тыс. 389 человек, скончались 362 человека.
В конце января в Краснодаре, Новороссийске и Майкопе с подозрением на коронавирус госпитализировали несколько человек, но диагноз не подтвердился. 31 января вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в России вирус из Китая нашли у двух человек.
27 января аэропорты Кубани приостановили авиасообщение с Китаем, а 31 января Россия закрыла свои границы. Кроме того, 2 февраля из Сочи вылетел самолет последним рейсом в китайский Шэньчжэнь. С этого момента прямое авиасообщение между Сочи и Шэньчжэнем приостановлено.
3 февраля в Правительстве решили перенести на неопределенный срок Российский инвестфорум, который должен был состояться в Сочи 12-14 февраля.
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