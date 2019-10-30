«Магнит» решил переделать гипермаркеты в суперсторы. Что это значит?
Компания «Магнит» решила отказаться от формата гипермаркетов и переделать их в суперсторы — магазины, в которых будет больше свежих товаров и исчезнет одежда
О трансформации рассказал гендиректор «Магнита» Ян Дюннинг. Он сообщил, что видит тенденцию оттока покупателей из классических гипермаркетов и что покупки непродовольственных товаров все чаще происходят в интернете, а не оффлайн. Ослабевание интереса к формату большого магазина в компании объяснили тем, что ассортимент и промоакции гипермаркетов практически повторяют то, что есть в «Магнитах» у дома. Поэтому покупателю нет смысла ехать в гипермаркет.
В связи с этим ретейлер попробует переделать самые крупные гипермаркеты, которые у них есть — площадью более 2100 кв. метров, в суперсторы. Дюннинг сообщил, что они будут более цифровыми и интерактивным, так как в них покупатель сможет самостоятельно сканировать товар для оплаты, а еще использовать электронного сомелье для вин, который будет выдавать вкусовые качества после считывания штрихкода.
Кроме того, в суперсторах иначе организуют пространство, обновят ассортимент в пользу свежих, скоропортящихся продуктов и самостоятельных брендов. Также в таких магазинах сделают фокус на самостоятельно импортированные товары, а еще откажутся от непродовольственных товаров — например, одежды, добавил Дюннинг. Первый суперстор должен появиться в Краснодаре в конце ноября, сообщили «Ведомости».
В середине октября директор по управлению «Магнита» Руслан Исмаилов сообщал, что в гипермаркетах нового формата, наоборот, сделают упор на непродуктовые товары.
Сейчас в сети «Магнита» все крупные форматы называются супермаркетами, даже если по площади они не подходят под такое название. Большая часть из них (239) — фактически гипермаркеты площадью более 2100 кв. метров. Помимо них есть 207 менее крупных гипермаркетов и еще 21 магазин для оптовой продажи.
Конкуренты «Магнита» тоже испытывают проблемы с гипермаркетами, сообщило издание. По данным «Ведомостей», выручка «Ашана» снижается, «Лента» сократила продажи в последние месяцы, а «О’кей» уже несколько лет не может остановить отток клиентов. Вместе с тем главный конкурент «Магнита» X5 Retail Group также решил менять концепцию гипермаркетов — некоторые превратить в супермаркеты, а часть других закрыть. Судьбу оставшихся гипермаркетов еще не решили.
«Магнит» не первый год пытается выяснить, что делать с большими магазинами. В сентябре 2018 года директор компании Ольга Наумова сообщила, что сеть не планирует развивать гипермаркеты, а наиболее крупные из них переформатирует в ТРЦ. 26 июня стало известно о том, что Наумова покинула пост гендиректора. На ее место пришел Ян Дюннинг.
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