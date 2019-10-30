«Магнит» решил переделать гипермаркеты в суперсторы. Что это значит?

Компания «Магнит» решила отказаться от формата гипермаркетов и переделать их в суперсторы — магазины, в которых будет больше свежих товаров и исчезнет одежда

О трансформации рассказал гендиректор «Магнита» Ян Дюннинг. Он сообщил, что видит тенденцию оттока покупателей из классических гипермаркетов и что покупки непродовольственных товаров все чаще происходят в интернете, а не оффлайн. Ослабевание интереса к формату большого магазина в компании объяснили тем, что ассортимент и промоакции гипермаркетов практически повторяют то, что есть в «Магнитах» у дома. Поэтому покупателю нет смысла ехать в гипермаркет.

В связи с этим ретейлер попробует переделать самые крупные гипермаркеты, которые у них есть — площадью более 2100 кв. метров, в суперсторы. Дюннинг сообщил, что они будут более цифровыми и интерактивным, так как в них покупатель сможет самостоятельно сканировать товар для оплаты, а еще использовать электронного сомелье для вин, который будет выдавать вкусовые качества после считывания штрихкода.

Кроме того, в суперсторах иначе организуют пространство, обновят ассортимент в пользу свежих, скоропортящихся продуктов и самостоятельных брендов. Также в таких магазинах сделают фокус на самостоятельно импортированные товары, а еще откажутся от непродовольственных товаров — например, одежды, добавил Дюннинг. Первый суперстор должен появиться в Краснодаре в конце ноября, сообщили «Ведомости».

В середине октября директор по управлению «Магнита» Руслан Исмаилов сообщал, что в гипермаркетах нового формата, наоборот, сделают упор на непродуктовые товары.