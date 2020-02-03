Из Сочи в Китай последним рейсом перед закрытием прямого авиасообщения вывезли группу туристов
2 февраля из Сочи вылетел самолет последним рейсом в китайский Шэньчжэнь. С этого момента прямое авиасообщение между Сочи и Шэньчжэнем приостановлено из-за коронавируса
«2 февраля Международный аэропорт Сочи обслужил рейс авиакомпании iFly по направлению Сочи — Шэньчжень. На борту самолета находились 90 пассажиров», — сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе Международного аэропорта Сочи.
По информации авиакомпании iFly, все китайские туристы доставлены в Шэньчжень.
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Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань зафиксировали вспышку пневмонии от неизвестного возбудителя. К 3 февраля во всем мире заболело более 17 тыс. 389 человек, скончались 362 человека.
В конце января в Краснодаре, Новороссийске и Майкопе с подозрением на коронавирус госпитализировали несколько человек, но диагноз не подтвердился. 31 января вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в России вирус из Китая нашли у двух человек.
Минздрав Кубани перешел в режим повышенной готовности. 27 января аэропорты Кубани приостановили авиасообщение с Китаем, а 31 января Россия закрыла свои границы. Кроме того, 3 февраля стало известно о переносе Российского инвестфорума, который должен был состояться в Сочи 12-14 февраля.
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