Из Сочи в Китай последним рейсом перед закрытием прямого авиасообщения вывезли группу туристов

2 февраля из Сочи вылетел самолет последним рейсом в китайский Шэньчжэнь. С этого момента прямое авиасообщение между Сочи и Шэньчжэнем приостановлено из-за коронавируса

Заплетать волосы, не обниматься и ничего не трогать руками:

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань зафиксировали вспышку пневмонии от неизвестного возбудителя. К 3 февраля во всем мире заболело более 17 тыс. 389 человек, скончались 362 человека.

В конце января в Краснодаре, Новороссийске и Майкопе с подозрением на коронавирус госпитализировали несколько человек, но диагноз не подтвердился. 31 января вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в России вирус из Китая нашли у двух человек.

Минздрав Кубани перешел в режим повышенной готовности. 27 января аэропорты Кубани приостановили авиасообщение с Китаем, а 31 января Россия закрыла свои границы. Кроме того, 3 февраля стало известно о переносе Российского инвестфорума, который должен был состояться в Сочи 12-14 февраля.