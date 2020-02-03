Из Сочи в Китай последним рейсом перед закрытием прямого авиасообщения вывезли группу туристов

Краснодарский край, Вся Россия, В мире

Распечатать

2 февраля из Сочи вылетел самолет последним рейсом в китайский Шэньчжэнь. С этого момента прямое авиасообщение между Сочи и Шэньчжэнем приостановлено из-за коронавируса

«2 февраля Международный аэропорт Сочи обслужил рейс авиакомпании iFly по направлению Сочи — Шэньчжень. На борту самолета находились 90 пассажиров», — сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе Международного аэропорта Сочи.

По информации авиакомпании iFly, все китайские туристы доставлены в Шэньчжень.

Заплетать волосы, не обниматься и ничего не трогать руками:

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань зафиксировали вспышку пневмонии от неизвестного возбудителя. К 3 февраля во всем мире заболело более 17 тыс. 389 человек, скончались 362 человека.

В конце января в Краснодаре, Новороссийске и Майкопе с подозрением на коронавирус госпитализировали несколько человек, но диагноз не подтвердился. 31 января вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в России вирус из Китая нашли у двух человек.

Минздрав Кубани перешел в режим повышенной готовности. 27 января аэропорты Кубани приостановили авиасообщение с Китаем, а 31 января Россия закрыла свои границы. Кроме того, 3 февраля стало известно о переносе Российского инвестфорума, который должен был состояться в Сочи 12-14 февраля.

Аэропорты Коронавирус Курорты и туризм Международные отношения Сочи

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

В мэрии Краснодара показали, как собираются благоустроить Школьный бульвар в Юбилейном микрорайоне
С прилавков «Магнита» исчезнут китайские овощи и фрукты. Во всем виноват коронавирус
Со дна Черного моря в Туапсинском районе достали военный бомбардировщик
Из Сочи в Китай последним рейсом перед закрытием прямого авиасообщения вывезли группу туристов
На Кубани из-за дождей объявили экстренное предупреждение по подъему уровня воды в реках
Российский инвестфорум в Сочи перенесли из-за угрозы коронавируса

Лента новостей

Родителям учеников компенсировали ущерб от пожара в краснодарской школе

Статьи

Носки, BTS и финал «Игры Престолов»

Что в твиттере предлагают добавить в Конституцию после идеи патриарха упомянуть в ней Бога

ФК «Краснодар» обыграл шведский «Мальмё»
Комментарии для сайта Cackle

Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.

Реклама на портале