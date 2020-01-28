В Адыгее госпитализировали девушку, прибывшую из Китая

В Майкопе 28 января госпитализировали местную жительницу, которая заболела после поездки в Китай

В декабре 2019 года в китайском городе Ухань зафиксировали вспышку пневмонии от неизвестного возбудителя. К концу января во всем мире заболело более 2 тыс. человек. Посмотреть карту распространения коронавируса можно здесь. В международных аэропортах, принимающих рейсы из Китая, усилили меры безопасности. Так, 26 января в Краснодаре на борту самолета из Китая заметили человека с повышенной температурой. Мужчину госпитализировали, а его анализы отправили на исследование.

В Адыгее 28 января девушка обратилась к медикам с жалобами на признаки простуды, у нее диагностировали ОРВИ. Анализы пациентки направили на дополнительное исследование, сообщил порталу Юга.ру министр здравоохранения Адыгеи Рустем Меретуков. «Сама пациентка сообщила, что признаки недомогания простудного характера появились у нее в декабре 2019 года, еще перед поездкой в Китай. По возвращении она обратилась к врачу в Майкопе», — пояснили в минздраве Адыгеи.

Анализы отдали в специальную лабораторию по рекомендациям Минздрава РФ и Роспотребнадзора. Их разработали, чтобы не допустить распространения коронавируса в России. Как уточнили в Роспотребнадзоре Адыгеи, ситуация находится на контроле.

«Сейчас пациентка чувствует себя удовлетворительно, даже повышенной температуры нет. То есть она даже не нуждается в госпитализации, однако до уточнения диагноза находится под присмотром врачей», — рассказал руководитель управления Роспотребнадзора по Адыгее Сергей Завгородний. Он добавил, что Роспотребнадзор республики вместе с Центром гигиены и эпидемиологии провели обучающий семинар по профилактике короновируса и процедуре проведения лабораторного обследования больных с подозрением на коронавирусную инфекцию.