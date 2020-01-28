В Новороссийске госпитализировали моряка из Китая
Новороссийские медики рассказали о госпитализации китайского моряка с пришвартованного в порту иностранного судна
28 января в соцсетях распространилось видео, на котором запечатлены врачи в защитных костюмах в порту Новороссийска и автомобиль скорой. Автор ролика заявил, что в порт прибыл пароход с китайцами на борту. Пользователи предположили, что на судне мог оказаться человек с коронавирусом.
В городской скорой помощи позднее прокомментировали ситуацию.
«В Новороссийске нет больных, инфицированных коронавирусом, несмотря на слухи, которые ходят в соцсетях», — говорится в сообщении в аккаунте скорой в инстаграме.
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Медики уточнили, что бригада действительно выезжала по вызову на иностранное судно, где стало плохо китайскому моряку — у мужчины были боли в животе. Осмотревший его фельдшер поставил ему предварительный диагноз — острый аппендицит. Защитные костюмы врачи надели, как поясняется, «с учетом обстановки».
Кроме того выяснилось, что на судно моряк прибыл еще в ноябре, когда в Китае не было больных, инфицированных коронавирусом.
«Для того, чтобы полностью исключить коронавирус, пациента вначале доставили в инфекционную больницу, в специальный изолированный бокс. Там коллеги подтвердили, что опасаться инфекции не стоит. После консультации с хирургом больного госпитализировали в 1-ю горбольницу», — заключили в пресс-службе скорой.
В декабре в китайском городе Ухань зафиксировали вспышку пневмонии, возбудителем которой стал ранее неизвестный коронавирус. По данным госкомитета КНР по вопросам здравоохранения, общее число умерших от эпидемии достигло 80 человек.
В российских аэропортах, имеющих прямое сообщение с Китаем, в том числе кубанских, усилили меры предосторожности, а затем в Краснодаре и Сочи прервали авиасообщение в этом направлении. В крае открыли горячую линию, на которой можно получить ответы на вопросы о коронавирусе.
Посмотреть карту распространения коронавируса можно здесь.
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