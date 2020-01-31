В России обнаружили коронавирус. Пока у двух человек
Вице-премьер Татьяна Голикова 31 января сообщила, что в России вирус из Китая был диагностирован у двух человек
Накануне Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала вспышку нового типа коронавируса 2019-nCoV чрезвычайной ситуацией международного масштаба. После этого оперативный штаб правительства России провел заседание, посвященное борьбе с этой болезнью, сообщил RT.
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Как рассказала на заседании вице-премьер Татьяна Голикова, в России уже выявили два случая заражения коронавирусом. Оба заболевших — граждане Китая, они находились в Забайкальском крае и Тюменской области. Их состояние стабильное, без клинических проявлений и температуры, добавила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, риска распространения вируса в России нет, сообщило агентство ТАСС.
Вице-премьер рассказала, что в России и Китае занялись разработкой вакцины от нового коронавируса.
«Китайские коллеги работают над созданием вакцины. Что касается нас, мы тоже работаем над созданием вакцины. Сколько на это потребуется времени, сейчас сказать сложно», — цитирует Голикову РИА «Новости».
Голикова также рассказала, что все россияне, которые находятся в городе Ухань (300 человек) и в Хубэе (341 человек), будут эвакуированы на родину до 4 февраля.
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Кроме того, с 1 февраля в России введут новый режим транспортного сообщения с Китаем, добавила вице-премьер: авиасообщение между странами будет прервано, останутся только рейсы «Аэрофлота» в Пекин, Шанхай, Гонконг и Гуанчжоу, а также регулярные рейсы китайских авиалиний в аэропорт Шереметьево. Почтовые и грузовые перевозки с Китаем ограничивать не будут.
Также Голикова объявила, что кабмин работает над постановлением о запрете на рабочие визы из Китая, а сообщение с Монголией будет ограничено, сообщило РИА «Новости».
Юга.ру писали, что премьер-министр России Михаил Мишустин 30 января подписал распоряжение о закрытии российской границы на Дальнем Востоке для борьбы с распространением коронавирусной инфекции.
Напомним, в конце января на юге России с подозрением на коронавирус были госпитализированы несколько человек, прибывших из Китая, — в Краснодаре, Новороссийске и Майкопе. Однако результаты их анализов оказались отрицательными.
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