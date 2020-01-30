Россия решила приостановить движение через границу с Китаем из-за опасности коронавируса

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Премьер-министр России Михаил Мишустин 30 января подписал распоряжение о закрытии российской границы на Дальнем Востоке для борьбы с распространением коронавирусной инфекции

Что произошло? В декабре 2019 года в китайском городе Ухань зафиксировали вспышку пневмонии от неизвестного возбудителя. К концу января во всем мире заболело более 2 тыс. человек. По данным на 30 января, от вируса погибли 170 человек.

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Грозит ли Кубани коронавирус? В конце января на юге России с подозрением на коронавирус были госпитализированы несколько человек, прибывших из Китая, — в Краснодаре, Новороссийске и Майкопе. Однако результаты их анализов оказались отрицательными.

Минздрав Кубани 28 января перешел в режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса. Ведомство проинформировало: на данный момент в регионе никто не заболел новой болезнью.

Тем не менее, власти собрались усилить меры защиты от короновируса на Российском инвестфоруме в Сочи. А 27 января аэропорты Кубани приостановили авиасообщение с Китаем.

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Как правительство отреагировало на угрозу? Премьер-министр России Михаил Мишустин 30 января подписал распоряжение об ограничении движения через 16 пропускных пунктов на границе с Китаем. Документ опубликован на сайте правительства России.

Пункты пропуска, где будет прервано движение с 31 января:

  • Забайкальск — Маньчжурия 
  • Староцурухайтуйский — Хэйшаньтоу
  • Олочи — Шивэй
  • Благовещенск — Хэйхэ
  • Поярково — Сюнькэ
  • Амурзет — Лобэй
  • Нижнеленинское — Тунцзян
  • Хабаровск — Фуюань
  • Покровка — Жаохэ
  • Турий Рог — Мишань
  • Пограничный — Суйфэньхэ 
  • Полтавка — Дуннин
  • Краскино — Хуньчунь
  • Махалино — Хуньчунь

В документе подчеркивается, что меры носят временный характер и обоснованы особыми обстоятельствами.

Коронавирус Международное сотрудничество Международные отношения Михаил Мишустин

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