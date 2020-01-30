Россия решила приостановить движение через границу с Китаем из-за опасности коронавируса

Премьер-министр России Михаил Мишустин 30 января подписал распоряжение о закрытии российской границы на Дальнем Востоке для борьбы с распространением коронавирусной инфекции

Что произошло? В декабре 2019 года в китайском городе Ухань зафиксировали вспышку пневмонии от неизвестного возбудителя. К концу января во всем мире заболело более 2 тыс. человек. По данным на 30 января, от вируса погибли 170 человек.

Грозит ли Кубани коронавирус? В конце января на юге России с подозрением на коронавирус были госпитализированы несколько человек, прибывших из Китая, — в Краснодаре, Новороссийске и Майкопе. Однако результаты их анализов оказались отрицательными.

Минздрав Кубани 28 января перешел в режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса. Ведомство проинформировало: на данный момент в регионе никто не заболел новой болезнью.

Тем не менее, власти собрались усилить меры защиты от короновируса на Российском инвестфоруме в Сочи. А 27 января аэропорты Кубани приостановили авиасообщение с Китаем.