Россия решила приостановить движение через границу с Китаем из-за опасности коронавируса
Премьер-министр России Михаил Мишустин 30 января подписал распоряжение о закрытии российской границы на Дальнем Востоке для борьбы с распространением коронавирусной инфекции
Что произошло? В декабре 2019 года в китайском городе Ухань зафиксировали вспышку пневмонии от неизвестного возбудителя. К концу января во всем мире заболело более 2 тыс. человек. По данным на 30 января, от вируса погибли 170 человек.
Грозит ли Кубани коронавирус? В конце января на юге России с подозрением на коронавирус были госпитализированы несколько человек, прибывших из Китая, — в Краснодаре, Новороссийске и Майкопе. Однако результаты их анализов оказались отрицательными.
Минздрав Кубани 28 января перешел в режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса. Ведомство проинформировало: на данный момент в регионе никто не заболел новой болезнью.
Тем не менее, власти собрались усилить меры защиты от короновируса на Российском инвестфоруме в Сочи. А 27 января аэропорты Кубани приостановили авиасообщение с Китаем.
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Как правительство отреагировало на угрозу? Премьер-министр России Михаил Мишустин 30 января подписал распоряжение об ограничении движения через 16 пропускных пунктов на границе с Китаем. Документ опубликован на сайте правительства России.
Пункты пропуска, где будет прервано движение с 31 января:
- Забайкальск — Маньчжурия
- Староцурухайтуйский — Хэйшаньтоу
- Олочи — Шивэй
- Благовещенск — Хэйхэ
- Поярково — Сюнькэ
- Амурзет — Лобэй
- Нижнеленинское — Тунцзян
- Хабаровск — Фуюань
- Покровка — Жаохэ
- Турий Рог — Мишань
- Пограничный — Суйфэньхэ
- Полтавка — Дуннин
- Краскино — Хуньчунь
- Махалино — Хуньчунь
В документе подчеркивается, что меры носят временный характер и обоснованы особыми обстоятельствами.
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