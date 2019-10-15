«Магнит» перестанет возить продукты на фурах

Для доставки продукции «Магнит» начнет привлекать наемный среднетоннажный транспорт. Грузовики будут ездить в городах с большой плотностью магазинов, где расстояние от распределительного центра до магазина составляет до 100 км. Это нужно для того, чтобы доставлять продукцию несколько раз в день — так компания планирует повысить доступность и свежесть товаров на полках магазинов, а также снизить транспортные расходы.

Раньше поставки строились исключительно на собственном парке грузовиков, из которых более 90% — крупнотоннажные автомобили (от 20 тонн). Часто это приводило к тому, что транспорт компании не мог подъехать вплотную к магазинам и разгрузить товар. Машинам приходилось искать парковку и переносить груз, чтобы доставить товар. На этом «Магнит» терял не менее дня свежести товаров, а оборачиваемость транспорта была ниже, чем в среднем на рынке.