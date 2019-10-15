«Магнит» перестанет возить продукты на фурах

Краснодарский край, Вся Россия

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Сеть магазинов «Магнит» решила отказаться от доставки продуктов на небольшое расстояние на фурах

Для доставки продукции «Магнит» начнет привлекать наемный среднетоннажный транспорт. Грузовики будут ездить в городах с большой плотностью магазинов, где расстояние от распределительного центра до магазина составляет до 100 км. Это нужно для того, чтобы доставлять продукцию несколько раз в день — так компания планирует повысить доступность и свежесть товаров на полках магазинов, а также снизить транспортные расходы.

Раньше поставки строились исключительно на собственном парке грузовиков, из которых более 90% — крупнотоннажные автомобили (от 20 тонн). Часто это приводило к тому, что транспорт компании не мог подъехать вплотную к магазинам и разгрузить товар. Машинам приходилось искать парковку и переносить груз, чтобы доставить товар. На этом «Магнит» терял не менее дня свежести товаров, а оборачиваемость транспорта была ниже, чем в среднем на рынке.

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Теперь компания начала пользоваться среднетоннажными грузовиками (7-8 тонн), которые постепенно полностью закроют ежедневные поставки свежих и сухих продуктов в городах c высокой плотностью сети. Новый транспорт будет забирать из распределительного центра продукцию и развозить в магазины. В пресс-службе «Магнита» отметили, что большие грузовики совершали в среднем один рейс в день, при том, что новые машины способны совершать ежедневно до трех рейсов. Это должно увеличить свежесть и доступность товаров.

До конца года «Магнит» привлечет около 500 среднетоннажных грузовиков по всей сети. Ожидается, что к 2023 году их доля в структуре автопарка может составить 25-30%. Однако крупнотоннажные грузовики останутся — они будут доставлять продукты в населенные пункты с невысокой плотностью магазинов и совершать магистральные поставки.

«Магнит» Еда Продукты питания Торговля Транспорт

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