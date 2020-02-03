Российский инвестфорум в Сочи перенесли из-за угрозы коронавируса
На оперативном совещании в Правительстве России премьер-министр Михаил Мишустин 3 февраля предложил перенести Российский инвестиционный форум из-за угрозы распространения коронавируса
В декабре 2019 года в китайском городе Ухань произошла вспышка пневмонии от неизвестного возбудителя. По данным на 3 февраля, новым типом коронавируса заразились 17 тыс. 389 человек. Умерло 362 человека, выздоровел 487. 31 января вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в России коронавирус обнаружили у двух человек. В тот же день Россия закрыла свои границы с Китаем.
Заплетать волосы, не обниматься и ничего не трогать руками:
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 3 февраля на оперативном совещании в Правительстве подчеркнул, что власти должны думать о безопасности и здоровье граждан и участников Российского инвестиционного форума.
«Мы эту ситуацию обсуждали, предлагаю не отменить, а перенести его [форум], как мы обсуждали, на другие сроки», — цитирует Мишустина ТАСС.
Возможные даты проведения РИФ-2020 он не назвал и предложил сначала обсудить этот вопрос с организаторами и основными участниками.
Премьер поручил вице-премьеру Дмитрию Чернышенко и министру финансов Антону Силуанову продумать, каким образом компенсировать убытки организаторов мероприятия.
Портал Юга.ру направил в Росконгресс, который выступает организатором форума, официальный запрос, в котором спросил, как теперь поступить участникам РИФа и вернут ли им оргвзнос.
Читайте также:
Как писали Юга.ру, форум должен был пройти в парке науки и искусства «Сириус» с 12 по 14 февраля. Там ожидалось не менее 8 тыс. участников, в том числе из других стран. Лейтмотивом экспозиции Краснодарского края должен был стать «Экспорт услуг». Сочи собирался представить семь проектов, которые позволили бы создать более 5 тыс. новых рабочих мест.
Ранее власти Сочи заявили, что во время РИФ усилят противоэпидемические меры.
Читайте также
Что в твиттере предлагают добавить в Конституцию после идеи патриарха упомянуть в ней Бога
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.