Российский инвестфорум в Сочи перенесли из-за угрозы коронавируса

На оперативном совещании в Правительстве России премьер-министр Михаил Мишустин 3 февраля предложил перенести Российский инвестиционный форум из-за угрозы распространения коронавируса

В декабре 2019 года в китайском городе Ухань произошла вспышка пневмонии от неизвестного возбудителя. По данным на 3 февраля, новым типом коронавируса заразились 17 тыс. 389 человек. Умерло 362 человека, выздоровел 487. 31 января вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в России коронавирус обнаружили у двух человек. В тот же день Россия закрыла свои границы с Китаем.

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 3 февраля на оперативном совещании в Правительстве подчеркнул, что власти должны думать о безопасности и здоровье граждан и участников Российского инвестиционного форума. «Мы эту ситуацию обсуждали, предлагаю не отменить, а перенести его [форум], как мы обсуждали, на другие сроки», — цитирует Мишустина ТАСС.

Возможные даты проведения РИФ-2020 он не назвал и предложил сначала обсудить этот вопрос с организаторами и основными участниками. Премьер поручил вице-премьеру Дмитрию Чернышенко и министру финансов Антону Силуанову продумать, каким образом компенсировать убытки организаторов мероприятия. Портал Юга.ру направил в Росконгресс, который выступает организатором форума, официальный запрос, в котором спросил, как теперь поступить участникам РИФа и вернут ли им оргвзнос.

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