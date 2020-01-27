В Краснодаре и Сочи приостановили авиасообщение с Китаем
27 января международные аэропорты Краснодара и Сочи заявили о временном закрытии сообщения с Китаем
В Сочи о приостановке авиаперелетов объявила компания iFly. Ранее она совершала рейсы в китайский Шэньчжень — это был единственный рейс из Сочи в Китай. Сообщение с этим городом отложили до 9 февраля, сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе аэропорта.
В Краснодаре компания Azur Air в этот же день тоже сообщила о приостановке сообщения с Китаем «до стабилизации ситуации». Это также единственный перевозчик, выполняющий рейсы в Китай.
«Пассажиры, находящиеся в городе Санья, будут вывезены в Краснодар ближайшим рейсом. [Им] необходимо обратиться в туристические агентства, где был приобретен тур, или к туроператору напрямую для уточнения информации о дате и времени вылета в Россию», — рассказали порталу Юга.ру в пресс-службе аэропорта.
23 января в организациях рассказали, что делают для того, чтобы не впустить коронавирус на Кубань. А 26 января в Краснодаре на борту самолета из Китая заметили человека с повышенной температурой. Мужчину госпитализировали, а его анализы отправили на исследование.
27 января Роспотребнадзор открыл горячую линию по коронавирусу для жителей Кубани.
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