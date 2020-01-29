Минздрав Кубани заявил, что в регионе никто не болен новым коронавирусом

В Краснодарском крае к 28 января не выявили ни одного случая заболевания новым видом коронавируса из Китая

Впервые в Краснодаре человека с подозрением на коронавирус госпитализировали из аэропорта 26 января. У мужчины, прилетевшего из Китая, была повышенная температура, медики его проверили, а анализы отправили на исследование. Накануне новороссийские медики рассказали о госпитализации китайского моряка с пришвартованного в порту иностранного судна. Однако позже стало известно, что у мужчины предварительно диагностировали острый аппендицит.

В минздраве и роспотребнадзоре Кубани 28 января заявили, что в регионе нет ни одного случая заражения новым вирусом 2019-nCoV. По данным «Интерфакса», в Краснодаре на коронавирус проверяли трех человек, но ни у кого диагноз не подтвердился. Кроме того сообщается, что состояние госпитализированного из аэропорта мужчины хорошее, у него наблюдается положительная динамика. Предварительно, исследование анализов не выявило заражения.