Агент и отчим Кокорина опроверг его переход в «Сочи»

Отчим нападающего «Зенита» Александра Кокорина Кирилл Логинов, который выступает его агентом, опроверг заявление ФК «Сочи» о переходе игрока на правах аренды

Пресс-служба «Сочи» 21 января распространила сообщение о том, что Кокорин пробудет в аренде у «леопардов» до конца сезона-2019/20. Однако в тот же день 28-летний форвард вышел в стартовом составе «Зенита» в товарищеском матче с катарским клубом «Аль-Увайнах». 22 января аренду Кокорина подтвердил гендиректор «Зенита» Александр Медведев. Сам Кокорин позже заявил, что узнал об аренде из СМИ. Владелец «Сочи» Борис Ротенберг-старший назвал это ерундой.

«То, что Кокорин узнал об аренде в "Сочи" из СМИ, — полная ерунда, он все знал заранее. Мы с Сашей давно хорошо знакомы, и по аренде мы общались с ним напрямую, в последний момент что-то изменилось», — сказал Ротенберг «Р-Спорту». 23 января Кирилл Логинов вновь заявил, что для Кокорина его переход стал неожиданной новостью и опроверг его. «У нас абсолютно понятная история — Саша узнал от журналистов, что он куда-то переходит. Это было понятно и вчера, и позавчера. Он никуда не собирается уходить. Могут ли заставить его перейти из "Зенита"? Не знаю, что они могут, а что не могут. А гадать я не готов», — цитирует Логинова «Чемпионат». Он добавил, что будущее Кокорина «не понимает никто, и он сам в том числе».