Агент и отчим Кокорина опроверг его переход в «Сочи»
Отчим нападающего «Зенита» Александра Кокорина Кирилл Логинов, который выступает его агентом, опроверг заявление ФК «Сочи» о переходе игрока на правах аренды
Пресс-служба «Сочи» 21 января распространила сообщение о том, что Кокорин пробудет в аренде у «леопардов» до конца сезона-2019/20.
Однако в тот же день 28-летний форвард вышел в стартовом составе «Зенита» в товарищеском матче с катарским клубом «Аль-Увайнах».
22 января аренду Кокорина подтвердил гендиректор «Зенита» Александр Медведев. Сам Кокорин позже заявил, что узнал об аренде из СМИ. Владелец «Сочи» Борис Ротенберг-старший назвал это ерундой.
«То, что Кокорин узнал об аренде в "Сочи" из СМИ, — полная ерунда, он все знал заранее. Мы с Сашей давно хорошо знакомы, и по аренде мы общались с ним напрямую, в последний момент что-то изменилось», — сказал Ротенберг «Р-Спорту».
23 января Кирилл Логинов вновь заявил, что для Кокорина его переход стал неожиданной новостью и опроверг его.
«У нас абсолютно понятная история — Саша узнал от журналистов, что он куда-то переходит. Это было понятно и вчера, и позавчера. Он никуда не собирается уходить. Могут ли заставить его перейти из "Зенита"? Не знаю, что они могут, а что не могут. А гадать я не готов», — цитирует Логинова «Чемпионат».
Он добавил, что будущее Кокорина «не понимает никто, и он сам в том числе».
Напомним, в октябре 2018 года Александр Кокорин попал под следствие после того как вместе с братом Кириллом, полузащитником «Краснодара» Павлом Мамаевым, а также их другом Александром Протасовицким в Москве устроили две драки — с водителем ведущей Первого канала и чиновником Минпромторга и его коллегой.
В мае суд приговорил Кокорина к полутора годам колонии, Мамаева — к году и пяти месяцам, они должны были выйти на свободу в декабре и ноябре соответственно. В начале августа футболисты подали прошения об условно-досрочном освобождении, а 6 сентября суд принял решение отпустить их.
Мамаев после освобождения в «Краснодар» уже не вернулся — клуб расторг договор с полузащитником. Вскоре хавбек подписал контракт с «Ростовом». «Зенит» же не стал разрывать отношения с Кокориным.
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