Евгений Пашутин вновь возглавил «Локомотив-Кубань»

«"Локомотив-Кубань" — это команда с большой историей и отличными болельщиками, которые очень любят баскетбол и по праву считаются одними из самых лучших в России. Со своей стороны сделаю максимум, чтобы добиться результата. С нетерпением жду начала работы, мы все вместе постараемся сделать так, чтобы "Локо" играл агрессивно, результативно и как можно больше побеждал», — сказал новый главный тренер красно-зеленых.

Назначение Евгения Пашутина стало пятой сменой наставника краснодарского клуба за год: в ноябре 2018 года команду покинул сербский специалист Саша Обрадович, его сменил на посту Владе Йованович. С марта по май 2019-го главным тренером был американец Боб Доневалд, а с начала июля до середины ноября «железнодорожниками» руководил итальянец Лука Банки. После его увольнения обязанности главного тренера исполнял Богдан Карайчич, который работает в тренерском штабе клуба с 2018 года.

Сейчас «Локо» идет пятым в турнирной таблице Единой лиги ВТБ и за два матча до конца группового этапа Еврокубка занимает предпоследнее, пятое место в группе B, не позволяющее выйти в плей-офф.

Кто такой Евгений Пашутин

Евгений Пашутин родился 5 февраля 1969 года в Сочи. Выступал за ленинградский «Спартак», краснодарский «Импульс», саратовский «Автодор», московское «Динамо», израильский «Маккаби», казанский УНИКС и столичный ЦСКА, завершил игровую карьеру в 2003 году. Тренировал ЦСКА, питерский «Спартак», «Автодор», УНИКС и итальянский «Канту», а с 2012 по 2014 год возглавлял «Локомотив-Кубань». В разные годы руководил мужскими сборными России — основной командой, а также юношескими — в возрасте до 19 и 20 лет.