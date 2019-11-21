«Локомотив-Кубань» обыграл «Лимож» в матче Еврокубка

Краснодарский край

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Баскетболисты «Локомотива-Кубани» с большим преимуществом обыграли французский «Лимож» в матче восьмого тура первого группового этапа Еврокубка

Встреча, прошедшая во Франции 20 ноября, завершилась со счетом 77:92 (31:14, 53:32, 73:51). 

Самым результативным в составе победителей стал Джонни О'Брайант, набравший 24 очка, 21 балл в активе Уилла Каммингса. У «Лиможа» 17 очков на счету Николаса Ланга.

Напомним, в топ-16 выходит четыре команды из группы. «Локо» сейчас находится на пятой строчке. Благодаря этому успеху краснодарцы повысили шансы на выход в следующий этап Еврокубка.

В Еврокубке осталось два матча до конца регулярного сезона: 11 декабря «железнодорожникам» предстоит принять сербский «Партизан», а 17 декабря сыграть в гостях у турецкого «Тофаша».

Как сообщали Юга.ру, неделю назад «Локо» расторг контракт с итальянским тренером Лукой Банки. И.о. главного тренера назначили сербского специалиста Богдана Карайчича, который входит в состав тренерского штаба клуба с сезона-2018/19.

Баскетбол Еврокубок ПБК «Локомотив-Кубань»

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