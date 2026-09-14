Не просто хобби. В Краснодаре обсудят культуру винила

Краснодарцев приглашают обсудить, почему винил из нишевого увлечения превратился в растущий рынок (18+)

Участники обсудят многогранное явление, которое охватывает не просто физический носитель музыки, но и целый комплекс традиций, практик и ценностей.

Hi-Fi-салон «Аудио Вход» анонсировал на 16 сентября лекцию «Культура винила». Встречу проведут Никита Морозов (основатель салона «Аудио Вход», любитель джаза, коллекционер виниловых пластинок) и Аскер Хаджебиеков (основатель салона «Звук люкс»).

Культура винила сегодня переживает возрождение. В эпоху, когда музыка доступна мгновенно и в неограниченных количествах, винил превратился в осознанный выбор — способ замедлиться и сделать прослушивание ритуалом.

Спрос настолько велик, что в России начали возрождать собственное производство. Фирма «Мелодия» запустила выпуск пластинок на собственном заводе в Новосибирске.

Стабильным спросом пользуются русский и зарубежный рок, а также классическая музыка. Среди лидеров — «Кино», «Король и Шут», «ДДТ», «Сектор Газа», Queen, Pink Floyd, Nirvana, The Beatles, Radiohead, Rammstein.

Встреча пройдет 16 сентября в баре «Винзавод». Участие бесплатное, однако нужна предварительная регистрация. Подробности можно уточнить у организаторов.