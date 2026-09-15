«Забронировать импортную вакцину». Краснодарцев предупредили о новой схеме мошенничества 

15 сентября полиция Краснодара предупредила жителей кубанской столицы о новой схеме мошенничества. Аферисты рассылают сообщения, выдавая себя за сотрудников «Госуслуг» или поликлиник. В таких письмах они предлагают записаться на прививку «без очередей» или «забронировать импортную вакцину».

Однако ссылка, указанная в письме, приводит не на официальный ресурс, а на фишинговый сайт. Если человек введет на поддельной странице свой логин и пароль, злоумышленники сразу получат доступ к его аккаунту.