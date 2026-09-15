«Забронировать импортную вакцину». Краснодарцев предупредили о новой схеме мошенничества 

Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Аферисты прикрываются «Госуслугами» и поликлиниками, чтобы обмануть жителей Краснодара

15 сентября полиция Краснодара предупредила жителей кубанской столицы о новой схеме мошенничества. Аферисты рассылают сообщения, выдавая себя за сотрудников «Госуслуг» или поликлиник. В таких письмах они предлагают записаться на прививку «без очередей» или «забронировать импортную вакцину».

Однако ссылка, указанная в письме, приводит не на официальный ресурс, а на фишинговый сайт. Если человек введет на поддельной странице свой логин и пароль, злоумышленники сразу получат доступ к его аккаунту.

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Ранее мошенники начали обманывать жителей Кубани под предлогом подтверждения участия в выборах. Для этого они предлагают перейти по ссылке, которую отправляют в сообщении. Сайт при этом внешне может напоминать официальный портал «Госуслуги».

Как писали Юга.ру, кубанские подростки оказались в лидерах антирейтинга по количеству полученных звонков и сообщений от мошенников.

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