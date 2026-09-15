В Таганроге после ракетной атаки пострадал склад Ozon. Хаб приостановил работу

Ростовская область

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  • © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру
    © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру

Глава Ростовской области рассказал о последствиях ночной ракетной атаки на Таганрог

15 сентября губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что ночью Таганрог подвергся ракетной атаке. Обошлось без погибших и пострадавших. При этом на земле зафиксированы множественные повреждения, возникло несколько возгораний.

В городе повреждены остекления двух многоквартирных и трех частных домов, здания учебного заведения и коммерческого объекта, продуктовый магазин, склады сельхозпредприятий, а также газовая труба.

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По данным главы региона, под удар попал и склад Ozon. В компании рассказали, что во время атаки хаб логистического центра эвакуировали. Сотрудники покинули помещение, пострадавших нет. В результате атаки загорелся соседний блок здания, а сам хаб временно приостановил работу.

В Ozon HQ уточнили, что этот склад не принимал поставки от продавцов. Направлявшиеся туда товары перераспределят по другим объектам сети. Заказы продолжают доставлять и выдавать в обычном режиме.

Как писали Юга.ру, ночью 14 сентября Сочи подвегся атаке БПЛА. Пострадали пять человек, включая ребенка. Повреждения получили три частных жилых дома.

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