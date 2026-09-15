Около 1,5 тыс. домов в Краснодаре останутся без света 15 сентября: список адресов и график отключений

В Краснодаре 15 сентября пройдут масштабные отключения электроэнергии, которые затронут около полутора тысяч домов на десятках улиц

ЕДДС Краснодара сообщила в телеграм-канале, что 14 сентября в городе будут отключать электричество.



С 8:00 до 17:00 света не будет по адресам:

Академика Королева, 86;

Академика Сахарова, 26-44, 41-75;

переулок Гоголя, 1-19, 2-18, 11;

Демченко, 30-48, 45-99, 50-58;

Зиповская, 4, 6;

Кондратенко Николая, 5, 15;

Крайняя, 221-229, 222;

Красная, 27;

Кривой переулок, 1-11, 2-4, 4, 11;

Норковая, 11-17, 27, 133, 135, 137, 138, 151-157, 158-160;

переулок Новый, 1, 2-10, 229-235, 236;

Ольховая, 1-19, 2-18, 4-22, 9-21, 13-19, 18, 19, 22, 23-37, 22-42, 41;

Ольховый переулок, 5-21, 8-22;

Платиновая, 1-9, 1-23, 4-22;

Поморская, 1-9, 2-12, 11-13, 14-24;

Постовая, 18, 26;

переулок Пролетарский, 1-21, 2-18;

Рязанская, 25, 25-25, 27, 29-31, 33-45;

Садовый переулок, 1-31, 6-22;

Славянская, 28;

Соловьиная, 1-11, 2-12;

Стасова, 161, 163, 163/1, 165, 169;

Табачная, 48;

Триумфальная, 38-46, 50-56;

Фадеева, 211-255, 223, 241, 243.

С 9:00 до 17:00 по улицам: