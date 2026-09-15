Около 1,5 тыс. домов в Краснодаре останутся без света 15 сентября: список адресов и график отключений
В Краснодаре 15 сентября пройдут масштабные отключения электроэнергии, которые затронут около полутора тысяч домов на десятках улиц
ЕДДС Краснодара сообщила в телеграм-канале, что 14 сентября в городе будут отключать электричество.
С 8:00 до 17:00 света не будет по адресам:
- Академика Королева, 86;
- Академика Сахарова, 26-44, 41-75;
- переулок Гоголя, 1-19, 2-18, 11;
- Демченко, 30-48, 45-99, 50-58;
- Зиповская, 4, 6;
- Кондратенко Николая, 5, 15;
- Крайняя, 221-229, 222;
- Красная, 27;
- Кривой переулок, 1-11, 2-4, 4, 11;
- Норковая, 11-17, 27, 133, 135, 137, 138, 151-157, 158-160;
- переулок Новый, 1, 2-10, 229-235, 236;
- Ольховая, 1-19, 2-18, 4-22, 9-21, 13-19, 18, 19, 22, 23-37, 22-42, 41;
- Ольховый переулок, 5-21, 8-22;
- Платиновая, 1-9, 1-23, 4-22;
- Поморская, 1-9, 2-12, 11-13, 14-24;
- Постовая, 18, 26;
- переулок Пролетарский, 1-21, 2-18;
- Рязанская, 25, 25-25, 27, 29-31, 33-45;
- Садовый переулок, 1-31, 6-22;
- Славянская, 28;
- Соловьиная, 1-11, 2-12;
- Стасова, 161, 163, 163/1, 165, 169;
- Табачная, 48;
- Триумфальная, 38-46, 50-56;
- Фадеева, 211-255, 223, 241, 243.
С 9:00 до 17:00 по улицам:
- Академика Сахарова, 2-16;
- Бисерная, 27-41, 30;
- 2-я Бисерная, 2-20, 13-15;
- Благородная, 58-70;
- Мускатная, 3;
- Ришельевская, 57-71;
- Рязанская, 11-15;
- Триумфальная, 3-65.
С 9:00 до 17:00 электричество отключат по адресам:
- 1-я линия ПРК, 181-207, 192-226, 231-271, 241, 252-304;
- 1-й Адыгейский переулок, 2-6;
- 2-я Планерная, 4, 5-27, 8-24, 9, 13, 17-27;
- 30-й Иркутской дивизии, 13/1;
- 37-я Линия, 859-873;
- 38-я Линия, 875-885;
- 39-я Линия, 892-903;
- 40-я Линия, 905-918;
- 41-я Линия, 920-934;
- 42-я Линия, 936-950;
- 43-я Линия, 951-958;
- Авиаторов, 32-40, 33-45;
- Адыгейская набережная, 188, 238-242;
- Алуштинская, 38-40;
- Алуштинский тупик, 3-17;
- Андреевская, 1-13, 4-12, 44-57;
- Армавирская, 2-4;
- Артемовская, 7-11, 10-18;
- Артиллерийская, 224-262, 247-285, 289-309;
- Базарный переулок, 1-33, 2-10, 5;
- Байбакова, 15;
- Бейсугская, 23-27;
- Березовая, 1-15, 6-22, 25-33, 26-42;
- Болотникова, 26-28, 27-49;
- Бородинская, 115/1;
- Воровского, 27-43, 38-76;
- Воронежский бугор, 3-21, 4-18;
- Геологическая, 29;
- Горького, 93, 95;
- Дозорная, 2, 3;
- Екатериновская, 32-34;
- Екатеринодарская, 10, 11;
- Загорская, 2, 2/1;
- Звездный переулок, 1/6, 3;
- Звенящая, 4;
- Звероводов, 2-24;
- Зоотехническая, 43, 44;
- Зоотехнический проезд, 1-41;
- Ипподромная, 53;
- Ипподромный проезд, 2, 5-13, 2-14;
- Калмыцкая, 1-17;
- Карасунская, 79, 83-85;
- Карла Маркса, 48-60, 59-71;
- Ким, 75, 143, 143-145, 158-166;
- Котовского, 42, 48;
- Крайняя, 222;
- Красноармейская, 53-63, 64, 64/1;
- Красная, 82-86, 83-93, 85, 89, 91;
- Круговая, 20/1, 22;
- Кубанская, 127;
- Ленский переулок, 1-35, 2-30, 29-31;
- Лесная, 28/3;
- Мачуги, 174, 180;
- Народная, 1-23, 4-22, 94-118;
- Норковый проезд, 1-9, 2-10;
- Ольховая, 1-19, 2-22, 9-21;
- Осипенко, 2-18, 3-53, 5, 75, 125, 128, 141, 143-145;
- проезд Осипенко, 75, 143-145;
- Пашковская, 65-67, 70, 76;
- Пионерская, 1-21, 2-20;
- Пионерский проезд, 32-46, 41-57;
- Планерная, 1, 10, 38-54;
- Платановая, 1-7, 4;
- Платиновая, 1-9, 1-23, 4-22, 6, 24, 31-45;
- Плодородная, 12-38;
- Понурская, 8-18;
- Пушкина, 2-24;
- Рашпилевская, 125;
- Ростовское шоссе, 68/1;
- Рощинская, 2-10;
- Рылеева, 328;
- Рябиновая, 2-30;
- Северная, 203-221, 223, 261, 261-265, 263, 263/1, 265, 267;
- Севастопольская, 3, 5;
- Семеновская, 16-34, 17-55, 22-48, 35, 39, 43, 46, 52-56, 57, 57-63, 58, 58-64, 66-84, 66-86;
- Сиреневая, 15-61, 28-42;
- Солнечная, 1-67, 2-16, 44-60, 45-59, 245-247;
- Сосновая, 7-21, 8-22, 24-44, 25-43;
- Средняя, 68-84, 69-87, 79, 81, 81/3, 82/7, 86;
- Ставропольская, 45, 45/2, 45/3, 45/4;
- Таманская, 130;
- Терская, 6-12;
- Тополиная, 1-29, 2-28, 62-66, 73, 162;
- Троицкая, 5, 25-43, 26-30, 34, 38-64, 49, 56, 59, 63-69, 65, 77, 83-105;
- Тувинская, 34-36;
- Тургенева, 47;
- Упорная, 2, 2-16, 3-15, 19-27, 21-24, 22-26;
- Уральская, 172, 178;
- Фадеева, 100-120, 125-151;
- Чапаева, 85, 87, 94;
- Чернышевского, 3-43, 38-82;
- Чернышевского 2-й проезд, 5;
- Ясеневая, 1-27, 2-28, 31, 37, 102-108, 103-161, 139, 140-150.
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