Около 1,5 тыс. домов в Краснодаре останутся без света 15 сентября: список адресов и график отключений

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Краснодаре 15 сентября пройдут масштабные отключения электроэнергии, которые затронут около полутора тысяч домов на десятках улиц

ЕДДС Краснодара сообщила в телеграм-канале, что 14 сентября в городе будут отключать электричество.

С 8:00 до 17:00 света не будет по адресам:

  • Академика Королева, 86;
  • Академика Сахарова, 26-44, 41-75;
  • переулок Гоголя, 1-19, 2-18, 11;
  • Демченко, 30-48, 45-99, 50-58;
  • Зиповская, 4, 6;
  • Кондратенко Николая, 5, 15;
  • Крайняя, 221-229, 222;
  • Красная, 27;
  • Кривой переулок, 1-11, 2-4, 4, 11;
  • Норковая, 11-17, 27, 133, 135, 137, 138, 151-157, 158-160;
  • переулок Новый, 1, 2-10, 229-235, 236;
  • Ольховая, 1-19, 2-18, 4-22, 9-21, 13-19, 18, 19, 22, 23-37, 22-42, 41;
  • Ольховый переулок, 5-21, 8-22;
  • Платиновая, 1-9, 1-23, 4-22;
  • Поморская, 1-9, 2-12, 11-13, 14-24;
  • Постовая, 18, 26;
  • переулок Пролетарский, 1-21, 2-18;
  • Рязанская, 25, 25-25, 27, 29-31, 33-45;
  • Садовый переулок, 1-31, 6-22;
  • Славянская, 28;
  • Соловьиная, 1-11, 2-12;
  • Стасова, 161, 163, 163/1, 165, 169;
  • Табачная, 48;
  • Триумфальная, 38-46, 50-56;
  • Фадеева, 211-255, 223, 241, 243.

С 9:00 до 17:00 по улицам:

  • Академика Сахарова, 2-16;
  • Бисерная, 27-41, 30;
  • 2-я Бисерная, 2-20, 13-15;
  • Благородная, 58-70;
  • Мускатная, 3;
  • Ришельевская, 57-71;
  • Рязанская, 11-15;
  • Триумфальная, 3-65.

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С 9:00 до 17:00 электричество отключат по адресам:

  • 1-я линия ПРК, 181-207, 192-226, 231-271, 241, 252-304;
  • 1-й Адыгейский переулок, 2-6;
  • 2-я Планерная, 4, 5-27, 8-24, 9, 13, 17-27;
  • 30-й Иркутской дивизии, 13/1;
  • 37-я Линия, 859-873;
  • 38-я Линия, 875-885;
  • 39-я Линия, 892-903;
  • 40-я Линия, 905-918;
  • 41-я Линия, 920-934;
  • 42-я Линия, 936-950;
  • 43-я Линия, 951-958;
  • Авиаторов, 32-40, 33-45;
  • Адыгейская набережная, 188, 238-242;
  • Алуштинская, 38-40;
  • Алуштинский тупик, 3-17;
  • Андреевская, 1-13, 4-12, 44-57;
  • Армавирская, 2-4;
  • Артемовская, 7-11, 10-18;
  • Артиллерийская, 224-262, 247-285, 289-309;
  • Базарный переулок, 1-33, 2-10, 5;
  • Байбакова, 15;
  • Бейсугская, 23-27;
  • Березовая, 1-15, 6-22, 25-33, 26-42;
  • Болотникова, 26-28, 27-49;
  • Бородинская, 115/1;
  • Воровского, 27-43, 38-76;
  • Воронежский бугор, 3-21, 4-18;
  • Геологическая, 29;
  • Горького, 93, 95;
  • Дозорная, 2, 3;
  • Екатериновская, 32-34;
  • Екатеринодарская, 10, 11;
  • Загорская, 2, 2/1;
  • Звездный переулок, 1/6, 3;
  • Звенящая, 4;
  • Звероводов, 2-24;
  • Зоотехническая, 43, 44;
  • Зоотехнический проезд, 1-41;
  • Ипподромная, 53;
  • Ипподромный проезд, 2, 5-13, 2-14;
  • Калмыцкая, 1-17;
  • Карасунская, 79, 83-85;
  • Карла Маркса, 48-60, 59-71;
  • Ким, 75, 143, 143-145, 158-166;
  • Котовского, 42, 48;
  • Крайняя, 222;
  • Красноармейская, 53-63, 64, 64/1;
  • Красная, 82-86, 83-93, 85, 89, 91;
  • Круговая, 20/1, 22;
  • Кубанская, 127;
  • Ленский переулок, 1-35, 2-30, 29-31;
  • Лесная, 28/3;
  • Мачуги, 174, 180;
  • Народная, 1-23, 4-22, 94-118;
  • Норковый проезд, 1-9, 2-10;
  • Ольховая, 1-19, 2-22, 9-21;
  • Осипенко, 2-18, 3-53, 5, 75, 125, 128, 141, 143-145;
  • проезд Осипенко, 75, 143-145;
  • Пашковская, 65-67, 70, 76;
  • Пионерская, 1-21, 2-20;
  • Пионерский проезд, 32-46, 41-57;
  • Планерная, 1, 10, 38-54;
  • Платановая, 1-7, 4;
  • Платиновая, 1-9, 1-23, 4-22, 6, 24, 31-45;
  • Плодородная, 12-38;
  • Понурская, 8-18;
  • Пушкина, 2-24;
  • Рашпилевская, 125;
  • Ростовское шоссе, 68/1;
  • Рощинская, 2-10;
  • Рылеева, 328;
  • Рябиновая, 2-30;
  • Северная, 203-221, 223, 261, 261-265, 263, 263/1, 265, 267;
  • Севастопольская, 3, 5;
  • Семеновская, 16-34, 17-55, 22-48, 35, 39, 43, 46, 52-56, 57, 57-63, 58, 58-64, 66-84, 66-86;
  • Сиреневая, 15-61, 28-42;
  • Солнечная, 1-67, 2-16, 44-60, 45-59, 245-247;
  • Сосновая, 7-21, 8-22, 24-44, 25-43;
  • Средняя, 68-84, 69-87, 79, 81, 81/3, 82/7, 86;
  • Ставропольская, 45, 45/2, 45/3, 45/4;
  • Таманская, 130;
  • Терская, 6-12;
  • Тополиная, 1-29, 2-28, 62-66, 73, 162;
  • Троицкая, 5, 25-43, 26-30, 34, 38-64, 49, 56, 59, 63-69, 65, 77, 83-105;
  • Тувинская, 34-36;
  • Тургенева, 47;
  • Упорная, 2, 2-16, 3-15, 19-27, 21-24, 22-26;
  • Уральская, 172, 178;
  • Фадеева, 100-120, 125-151;
  • Чапаева, 85, 87, 94;
  • Чернышевского, 3-43, 38-82;
  • Чернышевского 2-й проезд, 5;
  • Ясеневая, 1-27, 2-28, 31, 37, 102-108, 103-161, 139, 140-150.

Как писали Юга.ру, на Кубани в 12 раз вырос спрос на генераторы электроэнергии.

Город ЖКХ Краснодар общество Энергетика

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