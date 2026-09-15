На пляжах Анапы временно запретили купаться в море из-за шторма

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Мэрия Анапы предупредила о запрете купания в Черном море на пляжах курорта

Пресс-служба мэрии Анапы сообщила, что 15 сентября на пляжах курорта ввели запрет на купание в море. Ограничения связаны со штормом и сильным донным течением.

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Напомним, что ранее синоптики прогнозировали на Черноморском побережье дожди с грозами и ветром до 12–14 м/с.

Ранее Юга.ру писали, когда в Краснодарском крае наступит климатическая осень.

Анапа Безопасность Курорты и туризм Пляжи Погода Черное море

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