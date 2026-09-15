На пляжах Анапы временно запретили купаться в море из-за шторма

Пресс-служба мэрии Анапы сообщила , что 15 сентября на пляжах курорта ввели запрет на купание в море. Ограничения связаны со штормом и сильным донным течением.

В Управлении гражданской обороны и защиты населения города призвали жителей и туристов быть осторожными, не рисковать жизнью и здоровьем, а также усилить контроль за детьми.



Напомним, что ранее синоптики прогнозировали на Черноморском побережье дожди с грозами и ветром до 12–14 м/с.