Владе Йованович утвержден на посту главного тренера «Локомотива-Кубани»

Руководство ПБК «Локомотив-Кубань» утвердило Владе Йовановича на посту главного тренера команды до конца сезона

Как сообщали Юга.ру, Йованович был назначен исполняющим обязанности главного тренера команды в начале ноября после того, как с поста наставника «Локо» ушел Саша Обрадович.

29 ноября руководство «Локомотива-Кубани» объявило, что контракт с 45-летним Йовановичем в качестве главного тренера заключен до конца сезона-2018/19.

Сербский специалист начал карьеру в краснодарском клубе три года назад с работы в системе молодежных команд, а минувшим летом стал ассистентом Обрадовича. Это не первый его опыт на посту главного тренера основной команды. В сезоне-2016/17, перед приходом Обрадовича, он на несколько матчей успешно заменил Фотиса Кацикариса.

«В ноябре Владе принял команду в достаточно непростой ситуации и успешно решил краткосрочные задачи (5 побед в 6 матчах и поражение от ЦСКА). Поэтому логично, что Йованович заслужил довести команду до конца сезона», — прокомментировал решение президент «Локомотива-Кубани» Андрей Ведищев.

Тренерская карьера Йовановича уже содержит несколько титулов. Под его руководством белградский «Партизан» в 2011 году выиграл Адриатическую лигу, а в сезонах 2010/11 и 11/12 забрал чемпионат и Кубок Сербии. По итогам сезона 10/11 он был признан лучшим тренером Адриатической лиги и чемпионата Сербии. В сезоне 13/14 Йованович привел «Игокеа» к победе в чемпионате Боснии и вывел клуб из Лакташей в финал Кубка Боснии. Кроме того, молодежная сборная Сербии (U-18) с Йовановичем в роли главного тренера завоевала золотые медали на чемпионатах Европы в 2009 и 2017 годах.

«Железнодорожники» провели при Йовановиче уже шесть матчей во всех турнирах, одержав в них пять побед и уступив один раз. Поражение было получено на домашней арене — в рамках Единой лиги ВТБ «Локо» не справился с ЦСКА.

Сейчас «Локо» занимает первое место в группе B в Еврокубке, а в Единой лиге ВТБ идет четвертым.

Ближайший матч красно-зеленые проведут дома 9 декабря против «Астаны».