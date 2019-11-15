«Локомотив-Кубань» меняет тренера четвертый раз за год
Итальянский тренер Лука Банки покидает ПБК «Локомотив-Кубань» спустя четыре месяца работы
О прекращении сотрудничества с Банки клуб сообщил 15 ноября.
«Решение принято на основании результатов и качества игры, которые демонстрировала команда. Мы, безусловно, дали тренеру время разобраться и изменить ситуацию. Но Луке Банки не удалось найти лидеров и тактические решения, которые бы определили верные индивидуальные и командные действия в ключевые моменты матчей. Команда потеряла уверенность в своей игре, что и отразилось на результатах», — прокомментировал решение президент «Локомотива-Кубани» Андрей Ведищев.
Лука Банки возглавил клуб в начале июля. Контракт был рассчитан на год. 53-летний итальянец сменил на посту американского специалиста Боба Доневалда, который тренировал «Локо» с марта. Доневалд возглавил клуб, когда Ведищев заявил, что «команда забуксовала и не показала результат». К тому моменту клубом несколько месяцев руководил Владе Йованович. Он пришел на смену сербскому специалисту Саше Обрадовичу, тренировавшему краснодарцев два года и покинувшему пост в ноябре 2018-го.
Под руководством Банки «Локо» провел 12 матчей, уступив в семи из них. Клуб одержал всего две победы в шести матчах регулярного сезона Еврокубка и впервые за многие годы рискует не выйти в следующую стадию.
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