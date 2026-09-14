В России мошенники стали обманывать пенсионеров с помощью цифровых рублей

Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Фото pvproductions, ru.freepik.com
    © Фото pvproductions, ru.freepik.com

Злоумышленники начали массово обзванивать пожилых россиян, запугивая их принудительным переводом пенсий в цифровые рубли

14 сентября в пресс-службе платформы «Мошеловка» Народного фронта сообщили РИА Новости, что мошенники стали представляться сотрудниками банков. Злоумышленники утверждают, что пенсии россиян якобы автоматически переводятся в цифровые рубли.

Предлагая «отказаться» от этой процедуры, мошенники просят продиктовать проверочный код из СМС. Если это сделать, преступники могут провести денежную операцию.

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«Помните, что Банк России и коммерческие банки никогда не принуждают граждан к обязательной конвертации денег в цифровые рубли — выбор формы хранения средств остается добровольным», — отметили эксперты.

По словам директора департамента национальной платежной системы ЦБ Аллы Бакиной, открыть цифровой кошелек человек может только лично и по собственному желанию.

Цифровой рубль — новая форма национальной валюты (наряду с наличными и безналичными деньгами). С 1 сентября россияне могут открывать для него кошельки, но пока эта функция доступна только владельцам устройств на Android.

Как писали Юга.ру, мошенники начали предлагать горящие путевки в санатории Краснодарского края и Крыма.

Деньги Мошенничество общество Пенсии Пенсионеры Технологии Финансы

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